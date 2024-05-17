Російські окупанти дійшли лише до першої лінії оборони. Про це розповів президент Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами, повідомляє 24 Канал.

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У Харківській області 3 лінії оборони

Володимир Зеленський заперечив інформацію про те, що росіяни дійшли до бетонної лінії оборони у Харківській області. Він заявив, що ворог перебуває приблизно на першій лінії, яка була побудована військовими під безперервними обстрілами ворога.

Він зазначив, що бетонні фортифікаційні споруди на кордоні побудувати було просто неможливо, тому що ворог безперервно обстрілював цю зону і люди гинули від ворожого вогню.

Глава держави пояснив, що крім першої лінії оборони, є ще друга та третя. Першу та другу лінії захисту, ризикуючи життями, будували наші воїни під час регулярних атак з боку Росії. Натомість третю вже будувала місцева влада.

Зеленський наголосив, що всі 3 лінії оборони – вкрай важливі для захисту, однак найміцнішою, власне, є остання, оскільки її будували вже в спокійних та відносно безпечних умовах.

Яка ситуація зараз на Харківщині