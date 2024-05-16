Про це заявив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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За словами Каволі, наразі складно спрогнозувати, які наміри щодо свого наступу має супротивник.

Вони (росіяни – 24 Канал) атакують на південь в напрямку Харкова. Очевидно, що вони мають намір відвоювати частину території, яку втратили минулого року під час разючого наступу українських військ. Точна послідовність і те, як вони збираються це зробити, поки що не зовсім зрозуміла,

– сказав генерал НАТО.

Відповідаючи на питання про літній наступ росіян головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі сказав, що "ніколи не можна бути впевненим". Втім, військове керівництво Альянсу не бачить створення великих резервів військ для цього.

"Зараз в Росії відбувається стандартна мобілізація – піврічний призов, але це не пов'язано з конфліктом", – підкреслив Каволі.

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