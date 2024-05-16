Про це заявив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
Цікаво Час в Україні вимірюється життями: у НАТО пояснили, від чого залежить ситуація на полі бою
Генерал НАТО висловився про наступ росіян
За словами Каволі, наразі складно спрогнозувати, які наміри щодо свого наступу має супротивник.
Вони (росіяни – 24 Канал) атакують на південь в напрямку Харкова. Очевидно, що вони мають намір відвоювати частину території, яку втратили минулого року під час разючого наступу українських військ. Точна послідовність і те, як вони збираються це зробити, поки що не зовсім зрозуміла,
– сказав генерал НАТО.
Відповідаючи на питання про літній наступ росіян головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі сказав, що "ніколи не можна бути впевненим". Втім, військове керівництво Альянсу не бачить створення великих резервів військ для цього.
"Зараз в Росії відбувається стандартна мобілізація – піврічний призов, але це не пов'язано з конфліктом", – підкреслив Каволі.
В Альянсі сказали, чи можливий прорив росіян на фронті
- Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Крістофер Каволі заявив, що російська армія має здатність досягати локальних успіхів на фронті. Однак генерал впевнений, що росіяни не мають навичок і можливостей для прориву на фронті для отримання стратегічної переваги.
- Крім того, голова Військового комітету НАТО Роб Бауер впевнений, що наступ російського війська в Харківській області не змусить українську владу сісти за стіл переговорів. Лейтенант-адмірал також додав, що наступ російських військ на фронті в Україні не є стратегічним успіхом.
- Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що ЗСУ зупинили активне просування ворога в області. Однак стабілізувати лінію фронту поки не вийшло.
- Російські загарбники останнім часом посилили свій тиск на півночі Харківській області, зокрема, почали сильніше застосовувати керовані авіаційні бомби та обстрілювати прифронтові населені пункти. Детальніше про ситуацію з наступом росіян у Харківській області – читайте у матеріалі.