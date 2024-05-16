Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону розповів, що ЗСУ змогли повернути більш вигідне положення на деяких напрямках. Про це пише 24 Канал.

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За словами Синєгубова, росіяни намагаються досягти успіху, просунувшись в бік Липців. Також ворог не полишає надій захопити Вовчанськ.

Наші воїни, хоч і не можна ще сказати, що стабілізували лінію фронту, але зупинили активне просування ворога по території Харківської області. На деяких напрямках нашим воїнам вдалося повернути більш вигідне положення,

– розповів Синєгубов.

Він додав, що росіяни вимушені підтягувати резерви, щоб їхній наступальний потенціал на Харківщині не стих. Однак зазначив, що завданням наших захисників все одно залишається стабілізувати лінію фронту.

Яка ситуація в Харківській області