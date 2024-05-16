У щоденному звіті Генштаб повідомив, що окупанти регулярно штурмують місто. Проте у цих спробах ворог зазнає шалених втрат.

Дивіться також ЗСУ тримають ситуацію у Вовчанську під контролем: що відбувається на Харківському напрямку

Ситуація у Харківській області

За данними Генштабу, від початку доби 16 травня росіяни 5 разів атакували позиції Збройних Сил на Харківському напрямку. Зокрема. ворог намагається штурмувати українські війська в районі міста Вовчанськ. За підтримки авіації атакує в районі населеного пункту Липці. Також ударів ворожої авіації зазнали Веселе та Уди.

В результаті бойових дій на цьому напрямку противник втратив 35 окупантів вбитими та пораненими, нашими воїнами знищено 14 одиниць ворожої техніки,

– повідомили у Генштабі.

Також цієї доби росіяни спробували штурмувати ЗСУ й на Куп'янському напрямку. Станом на 16:30 там відбулося вже 4 боєзіткнення від початку доби.

Що відбувається у Вовчанську