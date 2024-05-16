Ситуація на Харківщині залишається складною та динамічною. Сили оборони зірвали плани ворога, пов'язані із тим, щоб зайти вглиб Вовчанська.

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Яка ситуація на Харківщині

У Генштабі повідомили, що Сили оборони рішучими діями примусили значно знизити активність російських окупантів.

Плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися – зірвано,

– мовиться в повідомленні.

З початку доби 16 травня наші підрозділи продовжують виконувати бойові завдання в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста. Там ворога тримають під вогневим контролем. Крім цього, там наголосили, що ситуація контрольована.

Для чого прочісувати міську забудову Вовчанська