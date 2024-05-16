Ситуація на Харківщині залишається складною та динамічною. Сили оборони зірвали плани ворога, пов'язані із тим, щоб зайти вглиб Вовчанська.
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Яка ситуація на Харківщині
У Генштабі повідомили, що Сили оборони рішучими діями примусили значно знизити активність російських окупантів.
Плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися – зірвано,
– мовиться в повідомленні.
З початку доби 16 травня наші підрозділи продовжують виконувати бойові завдання в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста. Там ворога тримають під вогневим контролем. Крім цього, там наголосили, що ситуація контрольована.
Для чого прочісувати міську забудову Вовчанська
- Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону сказав, що підрозділи Сил оборони проводять прочісування міської забудови Вовчанська, не даючи можливості окупантам закріпитися. За його словами, ситуація складна та динамічно змінюється.
- Волошин сказав, що Силам оборони вдалося частково стабілізувати ситуацію. За словами речника, окупантів, які зайшли на Харківщину, ми знищуємо всіма засобами. Він сказав, що просування ворога в певних ділянках і в певних населених пунктах зупинено. Однак противник все ж таки намагається забезпечити собі сприятливі умови задля подальшого просування, щоб зайняти більш вигідні позиції на місцевості.
- Водночас Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля, щоб не допустити просування в глибину нашої оборони. Також вони роблять все для того, щоб зірвати виконання противником завдань щодо встановлення повного контролю над північною частиною Харківщини.