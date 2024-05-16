Ситуация на Харьковщине остается сложной и динамичной. Силы обороны сорвали планы врага, связанные с тем, чтобы зайти вглубь Волчанска.
Смотрите также Горячо на Покровском и Харьковском направлениях: карта боевых действий на 16 мая
Какая ситуация на Харьковщине
В Генштабе сообщили, что Силы обороны решительными действиями заставили значительно снизить активность российских оккупантов.
Планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и там закрепиться – сорваны,
– говорится в сообщении.
С начала суток 16 мая наши подразделения продолжают выполнять боевые задачи в пределах городской застройки Волчанска в северной части города. Там врага держат под огневым контролем. Кроме этого, там отметили, что ситуация контролируемая.
Для чего прочесывать городскую застройку Волчанска
- Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона сказал, что подразделения Сил обороны проводят прочесывание городской застройки Волчанска, не давая возможности оккупантам закрепиться. По его словам, ситуация сложная и динамично меняется.
- Волошин сказал, что Силам обороны удалось частично стабилизировать ситуацию. По словам спикера, оккупантов, которые зашли на Харьковщину, мы уничтожаем всеми средствами. Он сказал, что продвижение врага в определенных участках и в определенных населенных пунктах остановлено. Однако противник все же пытается обеспечить себе благоприятные условия для дальнейшего продвижения, чтобы занять более выгодные позиции на местности.
- В то же время Силы обороны продолжают сосредотачивать основные усилия, чтобы не допустить продвижения в глубину нашей обороны. Также они делают все для того, чтобы сорвать выполнение противником задач по установлению полного контроля над северной частью Харьковщины.