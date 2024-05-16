Ситуация на Харьковщине остается сложной и динамичной. Силы обороны сорвали планы врага, связанные с тем, чтобы зайти вглубь Волчанска.

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Какая ситуация на Харьковщине

В Генштабе сообщили, что Силы обороны решительными действиями заставили значительно снизить активность российских оккупантов.

Планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и там закрепиться – сорваны,

– говорится в сообщении.

С начала суток 16 мая наши подразделения продолжают выполнять боевые задачи в пределах городской застройки Волчанска в северной части города. Там врага держат под огневым контролем. Кроме этого, там отметили, что ситуация контролируемая.

Для чего прочесывать городскую застройку Волчанска