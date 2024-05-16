За прошедшие сутки на фронте произошло 166 боевых столкновений. Силы обороны сосредотачивают усилия на том, чтобы не допустить продвижения противника вглубь нашей территории.

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Ситуация на Харьковщине

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Силы обороны работают по врагу

  • В общем, за сутки враг нанес 4 ракетных и 75 авиационных ударов. Осуществил 118 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и по населенным пунктам. Наши воины сдерживают давление врага по всей линии боевого соприкосновения. Уничтожают его личный состав и технику.
  • Воздушные силы и артиллерия за прошедшие сутки поразили 35 районов сосредоточения личного состава россиян, 1 склад боеприпасов, 1 пункт управления, 2 их ЗРК. Общие потери российских захватчиков за минувшие сутки составили около 1520 человек.