Карта боевых действий на 16 мая / Коллаж 24 Канала
Украинские военные дают российским захватчикам достойный отпор на всех направлениях фронта. В то же время вражеская армия не оставляет попыток продвигаться сразу на нескольких участках линии соприкосновения.
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За прошедшие сутки на фронте произошло 166 боевых столкновений. Силы обороны сосредотачивают усилия на том, чтобы не допустить продвижения противника вглубь нашей территории.
Враг 11 раз атаковал на Харьковщине: смотрите карту
Ситуация на других направлениях фронта
Россияне пытаются улучшить тактическое положение: смотрите карту
На Покровском направлении было горячее всего: смотрите карту
Россия давит возле Роботино: смотрите карту
Силы обороны работают по врагу
В общем, за сутки враг нанес 4 ракетных и 75 авиационных ударов. Осуществил 118 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и по населенным пунктам. Наши воины сдерживают давление врага по всей линии боевого соприкосновения. Уничтожают его личный состав и технику.
Воздушные силы и артиллерия за прошедшие сутки поразили 35 районов сосредоточения личного состава россиян, 1 склад боеприпасов, 1 пункт управления, 2 их ЗРК. Общие потери российских захватчиков за минувшие сутки составили около 1520 человек.