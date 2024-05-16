За прошедшие сутки на фронте произошло 166 боевых столкновений. Силы обороны сосредотачивают усилия на том, чтобы не допустить продвижения противника вглубь нашей территории.

Смотрите также Где продолжаются бои на Харьковщине: показываем населенные пункты на карте

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия и совершил 11 атак за сутки. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы, Слобожанское, Старица и Волчанск. Украинские войска продолжают выполнять оборонительные и стабилизационные задачи в Волчанске и держат ситуацию под контролем.



Враг испытывает огневое поражение из артиллерии и БпЛА. По уточненной информации, противник потерял примерно 260 человек убитыми и ранеными, а также 40 единиц военной техники.

Враг 11 раз атаковал на Харьковщине: смотрите карту

Ситуация на других направлениях фронта

На Купянском направлении наши воины отбили 30 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка, Мясожаровка, Новоегоровка и Твердохлебово Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Лиманском направлении наши воины отбили 5 атак в районах Новосадового и Торского Донецкой области.

На Северском направлении отбили 8 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Краматорском направлении было отражено 19 попыток наступления в районах населенных пунктов Новый, Андреевка, Клищеевка, Курдюмовка и южнее Ивановского Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Россияне пытаются улучшить тактическое положение: смотрите карту

На Покровском направлении было горячее всего. Здесь наши защитники за сутки отбили 45 атак в районах населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Сокол, Уманское, Новоселовка-1, Соловьево, Нетайлово Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Покровском направлении было горячее всего: смотрите карту

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать российских оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Славное, Парасковиевка в Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз пытался прорвать нашу оборону. 15 мая наши воины улучшили тактическое положение в районе Победы.

На Времовском направлении наши защитники отбили 26 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал рубеж обороны в районе Роботино Запорожской области. Потерь наших позиций нет.

Россия давит возле Роботино: смотрите карту

На Приднепровском направлении агрессор не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов побережья реки Днепр. За прошедшие сутки враг совершил 7 напрасных атак.

Силы обороны работают по врагу