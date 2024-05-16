Протягом минулої доби на фронті відбулося 166 бойових зіткнень. Сили оборони зосереджують зусилля на тому, щоб не допустити просування противника вглиб нашої території.

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Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії та здійснив 11 атак за добу. Бої точились у районах населених пунктів Липці, Слобожанське, Стариця та Вовчанськ. Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні завдання у Вовчанську та тримають ситуацію під контролем.



Ворог зазнає вогневого ураження з артилерії та БпЛА. За уточненою інформацією, противник втратив приблизно 260 осіб вбитими та пораненими, а також 40 одиниць військової техніки.

Ворог 11 разів атакував на Харківщині: дивіться карту

Ситуація на інших напрямках фронту

На Куп'янському напрямку наші воїни відбили 30 атак у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Іванівка, Берестове Харківської області та Стельмахівки, М'ясожарівки, Новоєгорівки та Твердохлібове Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 5 атак у районах Новосадового та Торського Донецької області.

На Сіверському напрямку відбили 8 атак у районах населених пунктів Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Краматорському напрямку було відбито 19 спроб наступу в районах населених пунктів Новий, Андріївка, Кліщіївка, Курдюмівка та на південніше Іванівського Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

Росіяни намагаються покращити тактичне положення: дивіться карту

На Покровському напрямку було найгарячіше. Тут наші оборонці за добу відбили 45 атак у районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське, Новоселівка-1, Соловйове, Нетайлове Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Покровському напрямку було найгарячіше: дивіться карту

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати російських окупантів у районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Славне, Парасковіївка на Донеччині, де ворог за підтримки авіації 11 разів намагався прорвати нашу оборону. 15 травня наші воїни покращили тактичне положення в районі Побєди.

На Времівському напрямку наші захисники відбили 26 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував рубіж оборони в районі Роботиного Запорізької області. Втрат наших позицій немає.

Росія тисне біля Роботиного: дивіться карту

На Придніпровському напрямку агресор не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів побережжя річки Дніпро. Протягом минулої доби ворог вчинив 7 марних атак.

Сили оборони працюють по ворогу