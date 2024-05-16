Протягом минулої доби на фронті відбулося 166 бойових зіткнень. Сили оборони зосереджують зусилля на тому, щоб не допустити просування противника вглиб нашої території.

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Ситуація на Харківщині

Ворог 11 разів атакував на Харківщині: дивіться карту

Ситуація на інших напрямках фронту

Росіяни намагаються покращити тактичне положення: дивіться карту

На Покровському напрямку було найгарячіше: дивіться карту

Росія тисне біля Роботиного: дивіться карту

Сили оборони працюють по ворогу

  • Загалом, за добу ворог завдав 4 ракетних та 75 авіаційних ударів. Здійснив 118 обстрілів із РСЗВ по позиціях наших військ та по населених пунктах. Наші воїни стримують тиск ворога по всій лінії бойового зіткнення. Нищать його особовий склад та техніку.
  • Повітряні сили та артилерія протягом минулої доби уразили 35 районів зосередження особового складу росіян, 1 склад боєприпасів, 1 пункт управління, 2 їхніх ЗРК. Загальні втрати російських загарбників за минулу добу склали близько 1520 осіб.