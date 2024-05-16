Про контратакувальні заходи в районі міста Вовчанськ у четвер, 16 травня, йдеться в оперативній інформації Генштабу станом на 13:30.

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Росія продовжує атакувати Харківщину

На жаль, контратаці ЗСУ в районі міста Вовчанськ передували російські обстріли.

Так, росіяни на Харківщині атакували у напрямку населеного пункту Стариця та завдавали ракетних ударів по Харкову та Старій Водолазі. Ударів ворожої авіації зазнали Вільча, Вовчанськ та Стариця.

Загалом протягом поточної доби на лінії фронту відбулося 58 бойових зіткнень.

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