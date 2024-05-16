Про контратакувальні заходи в районі міста Вовчанськ у четвер, 16 травня, йдеться в оперативній інформації Генштабу станом на 13:30.
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Росія продовжує атакувати Харківщину
На жаль, контратаці ЗСУ в районі міста Вовчанськ передували російські обстріли.
Так, росіяни на Харківщині атакували у напрямку населеного пункту Стариця та завдавали ракетних ударів по Харкову та Старій Водолазі. Ударів ворожої авіації зазнали Вільча, Вовчанськ та Стариця.
Загалом протягом поточної доби на лінії фронту відбулося 58 бойових зіткнень.
Ситуація у Вовчанську: останні новини
- У четвер, 16 травня, ворог вдарив касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади. Стало відомо, що, на жаль, є поранені, серед яких начальник МВА.
- Втім, ЗСУ тримають ситуацію у Вовчанську під контролем.
- Водночас речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин сказав, що проводиться прочісування міської забудови Вовчанська, що не дає можливості окупантам закріпитися. За його словами, ситуація складна та динамічно змінюється.
- Також у Вовчанську продовжується евакуація. Усіх цивільних, які лишаються у місті, закликають виїжджати, аби не наражати своє життя на небезпеку.