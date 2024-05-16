В ежедневном отчете Генштаб сообщил, что оккупанты регулярно штурмуют город. Однако в этих попытках враг несет огромные потери.
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Ситуация в Харьковской области
По данным Генштаба, с начала суток 16 мая россияне 5 раз атаковали позиции Вооруженных Сил на Харьковском направлении. В частности. враг пытается штурмовать украинские войска в районе города Волчанск. При поддержке авиации атакует в районе населенного пункта Липцы. Также ударам вражеской авиации подверглись Веселое и Уды.
В результате боевых действий на этом направлении противник потерял 35 оккупантов убитыми и ранеными, нашими воинами уничтожено 14 единиц вражеской техники,
– сообщили в Генштабе.
Также в эти сутки россияне попытались штурмовать ВСУ и на Купянском направлении. По состоянию на 16:30 там произошло уже 4 боестолкновения с начала суток.
Что происходит в Волчанске
- В предыдущем отчете в 13:30 Генштаб сообщил, что в Волчанске украинская армия провела контратакующие действия. Украинская армия держит ситуацию под контролем.
- Силы обороны заставили значительно снизить активность российских оккупантов. Они сорвали планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и там закрепиться. В то же время украинские войска продолжают выполнять боевые задачи в пределах городской застройки Волчанска в северной части города.
- Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что подразделения Сил обороны проводят прочесывание городской застройки Волчанска, не давая возможности оккупантам закрепиться. По его словам, ситуация сложная и динамично меняется. Продвижение врага в определенных участках и в определенных населенных пунктах остановлено.
- Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что россияне в Волчанске совершают очередные военные преступления. Так, в северной части города, где идут активные боевые действия, российские военные берут гражданских жителей в плен. Оккупанты похищают людей и сгоняют их в подвалы.
- К сожалению, уже известно о первых расстрелах. Один из жителей Волчанска пытался убежать пешком, отказался выполнять команды захватчиков – россияне его убили.