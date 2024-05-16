Об этом заявил главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Генерал НАТО высказался о наступлении россиян
По словам Каволи, пока сложно спрогнозировать, какие намерения относительно своего наступления имеет противник.
Они (россияне – 24 Канал) атакуют на юг в направлении Харькова. Очевидно, что они намерены отвоевать часть территории, которую потеряли в прошлом году во время разящего наступления украинских войск. Точная последовательность и то, как они собираются это сделать, пока не совсем понятна,
– сказал генерал НАТО.
Отвечая на вопрос о летнем наступлении россиян главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе сказал, что "никогда нельзя быть уверенным". Впрочем, военное руководство Альянса не видит создания больших резервов войск для этого.
"Сейчас в России происходит стандартная мобилизация – полугодовой призыв, но это не связано с конфликтом", – подчеркнул Каволи.
В Альянсе сказали, возможен ли прорыв россиян на фронте
- Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что российская армия имеет способность достигать локальных успехов на фронте. Однако генерал уверен, что россияне не имеют навыков и возможностей для прорыва на фронте для получения стратегического преимущества.
- Кроме того, председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр уверен, что наступление российского войска в Харьковской области не заставит украинскую власть сесть за стол переговоров. Лейтенант-адмирал также добавил, что наступление российских войск на фронте в Украине не является стратегическим успехом.
- В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что ВСУ остановили активное продвижение врага в области. Однако стабилизировать линию фронта пока не получилось.
- Российские захватчики в последнее время усилили свое давление на севере Харьковской области, в частности, начали сильнее применять управляемые авиационные бомбы и обстреливать прифронтовые населенные пункты. Подробнее о ситуации с наступлением россиян в Харьковской области – читайте в материале.