Про це заявив голова Військового комітету НАТО Роб Бауер на засіданні Військового комітету начальників штабів оборони. Він також додав, що від швидкості передачі західної зброї залежить і життя українців, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Роб Бауер зазначив, що від швидкості передачі західної зброї залежить життя українців.

Час в Україні не вимірюється днями, тижнями чи місяцями. Він вимірюється людськими життями. У країнах Альянсу тиждень – це тиждень. В Україні тиждень – це мати... батько... дитина... друг... кохана... втрачені назавжди,

– сказав Роб Бауер.

Голова Військового комітету Альянсу заявив, що Україна продовжить отримувати допомогу від партнерів. Він закликав країни НАТО між досягненням цілей Альянсу та підтримкою України обирати підтримку.

Адмірал Бауер каже, що зі свого боку російське керівництво "готове пожертвувати сотнями тисяч власних людей, навіть не переймаючись тим, щоб забрати їхні трупи з поля бою".

За його словами, російська влада також готова поставити під загрозу добробут багатьох людей, використовуючи їжу, енергію та міграцію як зброю. Втім, Україна ще має шанси на перемогу.

Для України ще не пізно здобути перемогу. Свобода України не може загинути, не повинна загинути й не загине,

– додав Бауер.

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