Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Зазначимо, що Блінкен прибув до нашої держави з неоголошеним візитом ще 14 травня.

Дивіться також Курс на довгу війну та баланс між "вежами Кремля": для чого Путіну Бєлоусов і що буде з Шойгу

Заява Блінкена

Ми маємо додаткову допомогу, яка зараз у дорозі. Насправді деяка допомога вже прибула. Але сьогодні я хочу додати до цього, оголосивши, що ми надамо додаткові два мільярди доларів фінансової та військової допомоги Україні,

– сказав Блінкен.

Він зазначив, що у межах цієї допомоги організовують перший у своєму роді фонд для оборонних підприємств. Він буде спрямований негайне надання зброї, інвестування в українську оборону та закупівлю зброї для України з інших країн – тобто не лише в США.

Водночас держсекретар наголосив, що особлива увага зараз прикута до ситуації у Харківській області. США намагаються прискорити постачання боєприпасів, бронетехніки, ракет і засобів ППО в Україну. Саме протиповітряна оборона є найвищим пріорітетом. Блінкен зазначив, що США роблять усе, аби знайти більше систем для нашої держави.

Інші заяви Блінкена