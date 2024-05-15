Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Зазначимо, що Блінкен прибув до нашої держави з неоголошеним візитом ще 14 травня.
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Заява Блінкена
Ми маємо додаткову допомогу, яка зараз у дорозі. Насправді деяка допомога вже прибула. Але сьогодні я хочу додати до цього, оголосивши, що ми надамо додаткові два мільярди доларів фінансової та військової допомоги Україні,
– сказав Блінкен.
Він зазначив, що у межах цієї допомоги організовують перший у своєму роді фонд для оборонних підприємств. Він буде спрямований негайне надання зброї, інвестування в українську оборону та закупівлю зброї для України з інших країн – тобто не лише в США.
Водночас держсекретар наголосив, що особлива увага зараз прикута до ситуації у Харківській області. США намагаються прискорити постачання боєприпасів, бронетехніки, ракет і засобів ППО в Україну. Саме протиповітряна оборона є найвищим пріорітетом. Блінкен зазначив, що США роблять усе, аби знайти більше систем для нашої держави.
Інші заяви Блінкена
- Під час свого візиту Ентоні Блінкен поділився деталями майбутньої угоди про гарантії безпеки терміном на 10 років між Україною та США. США підтримуватимуть українську безпеку й оборону, а також надаватимуть різноманітну військову допомогу – від ППО та дронів і до розмінування. Окрім цього, документ буде спрямований на підтримку української оборонної промисловості.
- Також держсекретар США закликав замінити на фронті захисників, які воюють вже два роки. Він зазначив, що їм потрібен перепочинок, а мобілізація – це те, що дозволить зміцнювати оборону. Водночас США продовжують надавати військову допомогу.
- Блінкен заявив, що НАТО підвищить свою роль у процесі інтеграції України в Північноатлантичний альянс. У майбутньому це призведе до повноцінного вступу нашої країни. Для цього Україні потрібно буде відповідати умовам, а також всі країни-члени мають погодити з рішенням.