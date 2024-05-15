Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Отметим, что Блинкен прибыл в наше государство с необъявленным визитом еще 14 мая.

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Заявление Блинкена

Мы имеем дополнительную помощь, которая сейчас в пути. На самом деле некоторая помощь уже прибыла. Но сегодня я хочу добавить к этому, объявив, что мы предоставим дополнительные два миллиарда долларов финансовой и военной помощи Украине,

– сказал Блинкен.

Он отметил, что в рамках этой помощи организуют первый в своем роде фонд для оборонных предприятий. Он будет направлен на немедленное предоставление оружия, инвестирование в украинскую оборону и закупку оружия для Украины из других стран – то есть не только в США.

В то же время госсекретарь отметил, что особое внимание сейчас приковано к ситуации в Харьковской области. США пытаются ускорить поставки боеприпасов, бронетехники, ракет и средств ПВО в Украину. Именно противовоздушная оборона является наивысшим приоритетом. Блинкен отметил, что США делают все, чтобы найти больше систем для нашего государства.

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