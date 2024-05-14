Госсекретарь США находится в Украине с необъявленным визитом. Он уже встретился с Зеленским и посетил Veterano Pizza вместе с Дмитрием Кулебой. Последнее заставило политологов говорить о кулинарной дипломатии, ведь в прошлом году чиновники посетили Макдональдс.

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Что сказал Блинкен

Все, что просят украинцы, – это помощь, возможность защищать себя и то, какими они есть как народ. Защитники, которые более двух лет держат этот фронт, требуют помощи. Им нужно передохнуть, и мобилизация – это то, что позволяет вам укреплять оборону, создавать больше различных военных подразделений и укреплять свои рубежи,

– подчеркнул он.

В то же время чиновник подчеркнул: Америка помогает Украине "делать это таким образом, чтобы Украина побеждала не только сегодня, но и предотвращала атаки в будущем". К тому же на стороне нашего государства не только США, но и ряд других стран.

"Мы знаем, что время имеет значение, поэтому ни одной минуты не теряем. Как только было принято решение в Конгрессе, в Украину уже отправилась достаточно широкая помощь, и ее будет еще больше. Другие партнеры, например, Польша, тоже приобщаются", – сообщил госсекретарь.

Как он рассказал, Польша приобщает и свою помощь, и ускоряет импорт помощи от других.

"Украина защищает суверенитет, территориальную целостность, независимость – ценности, которые лежат в основе устава ООН. Все понимают: если Путину дать то, что он хочет, это просто поощрит других таких же диктаторов", – подытожил Блинкен.

Зачем Блинкен приехал в Киев

В конце апреля уже сообщали, что США давят на Киев, чтобы тот решил проблемы с мобилизацией. Позже даже говорилось о том, что поставки западного оружия помогут в этом вопросе, ведь солдатам будет чем воевать.

В СМИ уже назвали этот визит Блинкена в Украину успокаивающим. Мол, он приехал заверить, что помощь будет. Но администрации Байдена нужны победы.