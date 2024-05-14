Об этом государственный секретарь США сказал во вторник, 14 мая, во время выступления в Киевском политехническом институте.

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Мы встречаемся в критический момент. Путин наращивает еще одно наступление на Украину,

– сказал Блинкен во время визита в украинскую столицу.

Большая борьба

По его словам, российские войска пытаются наступать на Харьков, а также давят на востоке Украины. Для этого они "волна за волной посылают российских солдат, иранские дроны, северокорейские ракеты, танки и самолеты, которые построены и обслуживаются деталями, которые поставил Китай".

Следующие недели и месяцы потребуют большой борьбы от украинцев, которые уже пожертвовали так много,

– подчеркнул Энтони Блинкен.

Время на стороне Украины

Госсекретарь США также добавил, что Путин делает ошибку, когда рассчитывает на длительную войну. Он отметил, что Россия проигрывала борьбу за контроль над судьбой Украины уже 20 лет.

И Путин ошибается – время на стороне Украины. Потому что с каждым месяцем работа, которую мы делаем вместе, приближает Украину к членству в ЕС и НАТО,

– подчеркнул он.

Блинкен объяснил, что с каждым месяцем Украина подписывает больше соглашений о гарантиях безопасности, наращивает ОПК, получает больше западного оружия и укрепляет экономику.

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