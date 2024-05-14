В частности, глава государства заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам Зеленского, нашему государству удалось усилить направления на фронте.

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Ситуация на фронте и усиление Харьковского направления

Глава государства отметил, что этот день дал Украине больше возможностей. В частности, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации в районах боевых действий.

Донецкая область, Харьковская – там, где сейчас тяжелее всего. Он находится как раз в ключевых местах боев – работает с бригадами, на боевых позициях. Еще пока рано делать выводы, но ситуация контролируемая,

– отметил президент.

Зеленский также отметил, что наши воины уничтожают оккупанта, который пытается продвигаться.

"Все достаточно напряженно. Но мы усилили направления, в частности Харьковское", – сказал украинский глава.

Он отметил, что сейчас много воинов – именно харьковчан – стали на защиту в Харьковской области. Они делают свое дело, и президент поблагодарил каждого за эффективность.

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Встреча с Блинкеном и подготовка к Саммиту мира

Зеленский также отметил, что в этот день была также встреча с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Разговор касался прежде всего о нашей защите и, в частности, о поставках американской оборонной поддержки.

Нам нужно заметное ускорение поставок. Сейчас слишком много времени проходит между объявлением пакетов и реальным появлением оружия на передовой. Важно сделать реализацию решений и логистику более оперативными,

– отметил президент.

Кроме того, Зеленский с Блинкеном отдельно обсудили ПВО – системы, в которых наша нуждается. В частности, для Харькова, для области.

"Если бы сейчас мы уже получили два Patriot именно для этого нашего региона, это бы уже дало нам другую ситуацию в войне в целом. Спасибо каждому из партнеров, кто это понимает и действительно старается помочь. Каждый день российские террористы наносят удары ракетами и управляемыми авиабомбами по Харькову, по другим нашим городам и громадам в приграничье, по нашим фронтовым позициям", – отметил украинский глава.

Президент также подчеркнул, что критически нужно увеличивать потенциал нашей ПВО и авиации, в том числе и расширять коалицию истребителей, ускорять тренировки и поставки, чтобы дать защиту от российского террора.

Мы знаем, какие реальные возможности есть у партнеров. Нужны четкие политические решения,

– сказал президент.

Также украинский глава обсудил с госсекретарем США участие США в подготовке и проведении Саммита мира и усилия Америки, чтобы мир был представлен шире, и чтобы Саммит стал более действенным.

"Сейчас такие условия, когда абсолютно реально, чтобы мировое большинство начало принуждать Россию к миру. К настоящему миру. Мы видим, какие ставки сейчас делает Путин: он стремится полностью адаптировать Россию к войне и расширять войну, увеличивать давление", – объяснил Зеленский.

Однако он отметил, что общее давление всех в мире, кто противостоит войне, на агрессора должно сработать и сорвать российские наступательные планы "и на фронте, и в дипломатическом направлении".