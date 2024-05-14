Зокрема, глава держави заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За словами Зеленського, нашій державі вдалося посилити напрямки на фронті.

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Ситуація на фронті й посилення Харківського напрямку

Глава держави зазначив, що цей день дав Україні більше можливостей. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію в районах бойових дій.

Донеччина, Харківщина – там, де зараз найважче. Він перебуває якраз у ключових місцях боїв – працює з бригадами, на бойових позиціях. Ще поки рано робити висновки, але ситуація контрольована,

– зауважив президент.

Зеленський також наголосив, що наші воїни знищують окупанта, який намагається просуватись.

"Усе достатньо напружено. Але ми посилили напрямки, зокрема Харківський", – сказав український очільник.

Він зазначив, що зараз багато воїнів – саме харків'ян – стали на захист в Харківській області. Вони роблять свою справу, і президент подякував кожному за ефективність.

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Зустріч з Блінкеном і підготовка до Саміту миру

Зеленський також зазначив, що цього дня була також зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Розмова стосувалася передусім про наш захист і, зокрема, про постачання американської оборонної підтримки.

Нам потрібне помітне прискорення постачання. Зараз надто багато часу минає між оголошенням пакетів і реальною появою зброї на передовій. Важливо зробити реалізацію рішень і логістику більш оперативними,

– зауважив президент.

Крім того, Зеленський з Блінкеном окремо обговорили ППО – системи, яких наша потребує. Зокрема, для Харкова, для області.

"Якби зараз ми вже отримали два Patriot саме для цього нашого регіону, це б уже дало нам іншу ситуацію у війні загалом. Дякую кожному з партнерів, хто це розуміє і справді старається допомогти. Кожного дня російські терористи завдають ударів ракетами та керованими авіабомбами по Харкову, по інших наших містах і громадах у прикордонні, по наших фронтових позиціях", – зазначив український очільник.

Президент також підкреслив, що критично потрібно збільшувати потенціал нашої ППО та авіації, зокрема й розширювати коаліцію винищувачів, прискорювати тренування й постачання, щоб дати захист від російського терору.

Ми знаємо, які реальні можливості є в партнерів. Потрібні чіткі політичні рішення,

– сказав президент.

Також український голова обговорив із держсекретарем США участь США в підготовці та проведенні Саміту миру та зусилля Америки, щоб світ був представлений ширше і щоб Саміт став дієвішим.

"Зараз такі умови, коли абсолютно реально, щоб світова більшість почала примушувати Росію до миру. До справжнього миру. Ми бачимо, які ставки зараз робить Путін: він прагне повністю адаптувати Росію до війни та розширювати війну, збільшувати тиск", – пояснив Зеленський.

Однак він наголосив, що спільний тиск усіх у світі, хто протистоїть війні, на агресора має спрацювати й зірвати російські наступальні плани "і на фронті, і в дипломатичному напрямку".