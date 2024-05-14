Про постачання зброї Макрон повідомив, засудивши початок російського наступу на півночі Харківської області. Також французький президент рішуче засудив посилення російських атак проти України.

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Макрон пообіцяв Зеленському надати зброю Україні

У комюніке, який опублікував Єлисейський палац за підсумками телефонної розмови Зеленського і Макрона, мовиться, що президенти обговорили ситуацію на фронті та потреби України у зброї. Так, французький лідер "висловив рішуче засудження посилення російських ударів по Україні, зокрема, по її енергетичній інфраструктурі, а також початок нинішнього наступу Росії".

Крім того, президент Макрон підтвердив готовність Франції надавати постійну допомогу Україні разом зі своїми союзниками у боротьбі з агресивними діями Росії.

Він також детально розповів про постачання (зброї. – 24 Канал), які будуть здійснені найближчими днями та тижнями на підтримку українських військових зусиль,

– наголосили в Єлисейському палаці.

Французький очільник також нагадав свою пропозицію щодо "олімпійського перемир'я", під час якого Росія повинна була б припинити бойові дії. Пропозиція також включає використання країною-агресоркою "всіх дипломатичних зусиль для ініціювання переговорів, які б відповідали міжнародному праву та законним інтересам України".

Зеленський також висловився про розмову з Макроном

Президент Володимир Зеленський також у своєму телеграм-каналі прокоментував телефонну розмову з Макроном. Український очільник зауважив, що головною темою переговорів була підготовка до Глобального саміту миру.

"Вдячний за підтвердження участі в Саміті", – сказав український президент.

Крім того, за словами Зеленського, він з Еммануелем Макроном докладно обговорили ситуацію на фронті, а також наші оборонні потреби: посилення ППО, додаткові системи артилерії, зокрема далекобійні засоби та снаряди.