Власне, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню зробив важливу заяву. За його словами, Україна отримає сотні одиниць бронетехніки та зенітні ракети Aster для посилення ППО.
Дивіться також Макрон позбавив Путіна його найбільшої переваги у війні
Новий пакет допомоги від Парижа
Лекорню наголосив, що бронетехніка, яка вже не нова, але досі функціональна, допоможе утримувати оборону на великій лінії фронту. "Це абсолютно ключовий момент для мобільності військ", – сказав він.
Щоб утримувати таку велику лінію фронту, українській армії потрібні, наприклад, наші броньовані фронтові машини: це абсолютно необхідно для мобільності військ,
– додав міністр оборони Франції.
Зенітні ракети Aster 30, які Франція планує передати, є аналогом американської системи Patriot і значно посилять українську протиповітряну оборону. Міністр також повідомив про розробку боєприпасів з дистанційним управлінням, які можуть бути доставлені в Україну вже влітку 2024 року.
Себастьян Лекорню висловив переконання, що новий пакет військової допомоги значно зміцнить обороноздатність України та допоможе втримати лінію фронту. Загалом Франція, як один з ключових союзників, продовжує підтримувати нашу державу в боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність.
Чи будуть французькі солдати в Україні
- 26 лютого за підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі президент Франції допустив можливе відправлення військ НАТО в Україну. Еммануель Макрон хоч і визнав, що немає консенсусу у західних лідерів щодо цього питання, його слова викликали жваві дискусії.
- Ключові партери Єлисейського палацу, зокрема Польща та Німеччина, відкинули можливість відправлення західних військ на територію України. Однак 30 березня голова Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве в Одесі заявила, що немає нічого неможливого.
- За словами посадовиці та французького лідера, після початку вторгнення країни Заходу щоразу говорили "це неможливо", однак потім ухвалювали відповідні рішення. Водночас ці слова не означають, що французькі солдати чи бійці з інших європейських країн невдовзі воюватимуть проти росіян.
- Міжнародна преса ставить риторику Парижа під сумнів, формуючи питання таким чином: чи справді слова Макрона будуть підкріплені діями. Крім того, світові газети не без докорів у бік Парижа кидають тезу про те, що Франція не є лідером серед держав за об'ємами допомоги Україні.