Більшість західних лідерів дотримуються категоричної позиції, що про пряму участь країн НАТО у війні не може бути й мови. Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, додавши, що на цьому фоні заяви Макрона виглядають більш радикальними та сміливими.

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"У своїх перших заявах він казав, що участь військових не виключається у перспективі. Потім слова скоригували й пояснили, що не мовиться про участь у військових діях. Тобто бійці країн НАТО можуть виконувати лише певні функції, але не у боях", – розповів політолог.

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Багато хто вважає, що в Україні вже є присутні військовослужбовці армії НАТО. Вони виконують функцію радників, військових експертів, технічних фахівців. Не варто відкидати, що з часом їхню присутність легалізують – це цілком можливо.

Але їхня кількість буде не дуже великою. У цьому треба бути реалістами – воювати за нас, або хоча б разом з нами вони навряд чи будуть. У перспективі можливо, що збільшиться лише кількість іноземних добровольців, які воюють на боці України,

– сказав Володимир Фесенко.

Захід може зіштовхнутися з Путіним

Зараз ми бачимо, що Макрон демонструє свою амбіцію стати сучасним Вінстоном Черчиллем для об'єднаної Європи, або як кажуть на Заході – лідером передвоєнного часу.

Європа вже розуміє, що сьогоднішня ситуація може бути передвоєнним часом, тому її очільникам, можливо, самим доведеться зіткнутися з російською агресією. З огляду на це краще зупинити Росію в Україні.

Заяви Макрона про присутність французьких військовослужбовців – це попередження Путіну, що Франція, а, можливо, й не тільки вона, – готова реагувати. Якщо Росія посилюватиме ескалацію війни проти України, тоді західні партнери будуть змушені діяти рішуче,

– зауважив політолог.

Він додав, що Макрон вже не раз згадував про Одесу. Місто важливе з історичного погляду, адже його засновником є француз за походженням. Багато хто навіть порівнював Одесу з французьким Марселем.

"Також для французів це місто має політичне й економічне значення, зокрема в контексті війни. Це попередження, щоб Росія не намагалася захопити весь Південь України. Ба більше, через порти біля Одеси йде не лише зерно, а взагалі проходить місток зовнішньої торгівлі", – пояснив Фесенко.

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