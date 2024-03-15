Большинство западных лидеров придерживаются категорической позиции, что о прямом участии стран НАТО в войне не может быть и речи. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, добавив, что на этом фоне заявления Макрона выглядят более радикальными и смелыми.

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"В своих первых заявлениях он говорил, что участие военных не исключается в перспективе. Затем слова скорректировали и объяснили, что не говорится об участии в военных действиях. То есть бойцы стран НАТО могут выполнять только определенные функции, но не в боях", – рассказал политолог.

Могут ли военные Альянса воевать вместе с ВСУ

Многие считают, что в Украине уже присутствуют военнослужащие армии НАТО. Они выполняют функцию советников, военных экспертов, технических специалистов. Не стоит исключать, что со временем их присутствие легализуют – это вполне возможно.

Но их количество будет не очень большим. В этом надо быть реалистами – воевать за нас, или хотя бы вместе с нами они вряд ли будут. В перспективе возможно, что увеличится только количество иностранных добровольцев, которые воюют на стороне Украины,

– сказал Владимир Фесенко.

Запад может столкнуться с Путиным

Сейчас мы видим, что Макрон демонстрирует свою амбицию стать современным Уинстоном Черчиллем для объединенной Европы, или как говорят на Западе – лидером предвоенного времени.

Европа уже понимает, что сегодняшняя ситуация может быть предвоенным временем, поэтому ее руководителям, возможно, самим придется столкнуться с российской агрессией. Учитывая это лучше остановить Россию в Украине.

Заявления Макрона о присутствии французских военнослужащих – это предупреждение Путину, что Франция, а, возможно, и не только она, – готова реагировать. Если Россия будет усиливать эскалацию войны против Украины, тогда западные партнеры будут вынуждены действовать решительно,

– отметил политолог.

Он добавил, что Макрон уже не раз упоминал об Одессе. Город важен с исторической точки зрения, ведь его основателем является француз по происхождению. Многие даже сравнивали Одессу с французским Марселем.

"Также для французов этот город имеет политическое и экономическое значение, в частности в контексте войны. Это предупреждение, чтобы Россия не пыталась захватить весь Юг Украины. Более того, через порты возле Одессы идет не только зерно, а вообще проходит мостик внешней торговли", – объяснил Фесенко.

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