Про це заявила голова Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве під час брифінгу в Одесі. Вона наголосила, що "все залишається можливим".
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Парламент Франції не виключає можливості відправки військ в Україну
Брон-Піве пояснила, що Франція продовжує підтримувати Україну, тому все можу бути можливим. Водночас, вона не стала будь-яким чином інтерпретувати слова Макрона.
У своїй заяві президент республіки сказав, що не виключає нічого апріорі. В тій позиції, яку Франція демонструвала, демонструє і демонструватиме до кінця війни, до самої перемоги нічого не є виключним, все залишається можливим. Я не буду додатково інтерпретувати слова президента, ця позиція достатньо зрозуміла,
– заявила Брон-Піве.
Заяви Макрона щодо відправки військ НАТО в Україну
- 27 лютого 2024 року Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливості введення військ НАТО в Україну. Разом з тим, він додав, що між країнами-членами Альянсу немає консенсусу щодо цього.
- Такі слова Макрона викликали хвилю обурення. Так, лідери країн НАТО почали заявляти, що не відправлятимуть своїх солдатів на війну в Україні. Зокрема, категорично висловлювалися у США, Німеччині та Великій Британії. Канада також не підтримала ідею, водночас міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив подяку за дебати, ініційовані Макроном.
- На початку березня у Польщі зробили гучну заяву, мовляв, військові НАТО вже в Україні. Водночас у Польщі не стали називати, про які саме країни йдеться і які завдання можуть виконувати бійці Альянсу.
- Після цих слів у Польщі почав зростати рівень підтримки ідеї відправити війська НАТО в Україну. Якщо минулого року поляки зовсім не підтримували цю ідею, то зараз все більше громадян виступають за.
- Однак генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що немає жодних планів щодо розміщення військ НАТО на території України. Він наголосив, що країни-партнери мають посилювати підтримку, а не відправляти своїх військових.