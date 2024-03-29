Чи свідчить це про розбіжності між партнерами щодо того, як надалі підтримувати ЗСУ, відповів 24 Каналу дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко. До слова, на 16 Київському безпековому форумі посол Франції в Україні заявив, що деякі країни підтримали ідею Макрона щодо відправки військ до України.
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Стримана Німеччина й смілива Франція
На думку дипломата, між союзниками України можуть виникати різні технічні розбіжності. Нині Макрон просто випереджає час своїми ідеями й з розумінням ситуації. Водночас Шольц більш виважений, консервативний та стриманий, але він також розуміє, що як Німеччина, так і Франція – у передвоєнній ситуації.
Роль Макрона – будити Європу. Він справляється з цим, але краще, щоб до заяв підтягувалася практична допомога,
– зауважив Осипенко.
За його словами, лідери Франції та Німеччини розуміють, що незабаром війна може бути в Європі. Інакше б вони не розробляли фінансові програми на підтримку ВПК, відновлення армії тощо.
Зараз політики по-різному оцінюють ситуацію. Один, щоб не дражнити Росію, висловлюється більш стримано, а інший будить Європу, мовляв, вставайте, тому що війна вже на порозі.
Чому Шольцу важко ухвалювати рішення про передачу зброї
Німеччина тісно співпрацювала з Росією. Берлін забезпечував Москву інвестиціями, технологіями, будував полігони для спеціальних військ російських.
Також дружбу між Росією та Німеччиною підкреслює будівництво газопроводів в обхід України. Вони разом заробляли гроші на європейському ринку, продаючи газ уроздріб по всій Європі.
Глибина співпраці між країнами була величезна,
– наголосив дипломат.
Німеччина також брала участь в ініціативі газ в обмін на труби. Країна допомагала Кремлю будувати величезні газопроводи, які йшли через Україну.
Сполучені Штати Америки ще тоді виступали проти цієї ініціативи й сказали, що це небезпечно для забезпечення безпеки Європи. Однак німці не послухали й зробили по-своєму, аби зробити свою економіку ефективною та підвищити політичний вплив країни.
Алгоритм мирного часу та співпраці з Росією, коли німці викохували країну-агресора, зараз складно змінити. Тому що Шольц представляє політичну партію, яка започатковувала цей алгоритм, й відмовитися та розвернутися на 180° в політичному плані надзвичайно складно для нього,
– додав Осипенко.
При цьому треба бути чесними й визнати, що Німеччина – друга країна, після Сполучених Штатів Америки, по обсягах наданої зброї. Попри те, що риторика стримана, але допомога йде величезна й набагато більше, ніж навіть від Франції, яка робить сміливі заяви.
Більше про допомогу Україні від Франції та Німеччини
- Уряд Німеччини 28 березня оновив список військової допомоги, яку вже передали Україні. ЗСУ отримають нові дрони, снаряди для танків і артилерії, яких завжди бракує. Загалом Берлін передав військову техніку на суму у 28 мільярдів євро.
- Після прибуття на саміт Євросоюзу у Брюссель, Шольц закликав допомагати Україні боєприпасами і передати активи Росії.
- 26 березня також стало відомо про нову партію допомоги Україні від Франції. Мовиться про 78 одиниць самохідних артилерійських установок Caesar.