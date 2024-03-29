Свидетельствует ли это о разногласиях между партнерами относительно того, как в дальнейшем поддерживать ВСУ, ответил 24 Каналу дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко. К слову, на 16 Киевском форуме по безопасности посол Франции в Украине заявил, что некоторые страны поддержали идею Макрона по отправке войск в Украину.
Обратите внимание После громких заявлений Макрона: как Европа может в корне изменить ход войны
Сдержанная Германия и смелая Франция
По мнению дипломата, между союзниками Украины могут возникать различные технические разногласия. Сейчас Макрон просто опережает время своими идеями и с пониманием ситуации. В то же время Шольц более взвешенный, консервативный и сдержанный, но он также понимает, что как Германия, так и Франция – в предвоенной ситуации.
Роль Макрона – будить Европу. Он справляется с этим, но лучше, чтобы к заявлениям подтягивалась практическая помощь,
– отметил Осипенко.
По его словам, лидеры Франции и Германии понимают, что вскоре война может быть в Европе. Иначе бы они не разрабатывали финансовые программы в поддержку ВПК, восстановление армии и тому подобное.
Сейчас политики по-разному оценивают ситуацию. Один, чтобы не дразнить Россию, высказывается более сдержанно, а другой будит Европу, мол, вставайте, потому что война уже на пороге.
Почему Шольцу трудно принимать решение о передаче оружия
Германия тесно сотрудничала с Россией. Берлин обеспечивал Москву инвестициями, технологиями, строил полигоны для специальных войск российских.
Также дружбу между Россией и Германией подчеркивает строительство газопроводов в обход Украины. Они вместе зарабатывали деньги на европейском рынке, продавая газ в розницу по всей Европе.
Глубина сотрудничества между странами была огромная,
– подчеркнул дипломат.
Германия также участвовала в инициативе газ в обмен на трубы. Страна помогала Кремлю строить огромные газопроводы, которые шли через Украину.
Соединенные Штаты Америки еще тогда выступали против этой инициативы и сказали, что это опасно для обеспечения безопасности Европы. Однако немцы не послушали и сделали по-своему, чтобы сделать свою экономику эффективной и повысить политическое влияние страны.
Алгоритм мирного времени и сотрудничества с Россией, когда немцы взращивали страну-агрессора, сейчас сложно изменить. Потому что Шольц представляет политическую партию, которая начинала этот алгоритм, и отказаться и развернуться на 180° в политическом плане чрезвычайно сложно для него,
– добавил Осипенко.
При этом надо быть честными и признать, что Германия – вторая страна, после Соединенных Штатов Америки, по объемам предоставленного оружия. Несмотря на то, что риторика сдержанная, но помощь идет огромная и гораздо больше, чем даже от Франции, которая делает смелые заявления.
Больше о помощи Украине от Франции и Германии
- Правительство Германии 28 марта обновило список военной помощи, которую уже передали Украине. ВСУ получат новые дроны, снаряды для танков и артиллерии, которых всегда не хватает. В общем Берлин передал военную технику на сумму в 28 миллиардов евро.
- По прибытии на саммит Евросоюза в Брюссель, Шольц призвал помогать Украине боеприпасами и передать активы России.
- 26 марта также стало известно о новой партии помощи Украине от Франции. Речь идет о 78 единицах самоходных артиллерийских установок Caesar.