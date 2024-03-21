Об этом Олаф Шольц сообщил по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, передает корреспондентка 24 Канала. Он призвал всех присутствующих действовать быстро.

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Призвал партнеров к мобилизации

По словам Шольца, европейские партнеры должны мобилизоваться и организовать усиление военной помощи для Украины. Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Берлин передал военную технику на сумму в 28 миллиардов евро. Канцлер Германии призвал партнеров последовать этому примеру.

Для меня важно подчеркнуть большой прорыв, которого мы достигли во время наших дискуссий в Париже. Нам придется не только расширять производство боеприпасов и вооружений в Европе, но и осуществлять глобальные закупки, потому что сейчас надо двигаться быстро,

– подчеркнул Шольц.

Немецкий лидер надеется, что Евросоюз примет решение об использовании сверхприбылей от российских заблокированных активов в ближайшее время. По его словам, эти суммы не будут большими, но станут важной составляющей для помощи Украине.

Речь идет о доходах, которые могут быть использованы, на которые никто не имеет права, и которые, таким образом, могут быть использованы Европейским Союзом. И, по моему мнению, они, конечно, должны быть использованы в первую очередь для возможности приобретения оружия и боеприпасов, которые нужны Украине для ее оборонной кампании,

– сказал Шольц.

Канцлер Австрии против использования доходов от замороженных активов

Канцлер Австрии Карл Негаммер перед саммитом лидеров ЕС пообщался со СМИ. Он отметил, что, что Вена против идеи использования на финансирование оружия для Украины доходов замороженных активов России. Таким образом он прокомментировал предложение Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

По словам Негаммера, в Вене поддерживают идею, чтобы эти средства использовали на восстановление нашего государства. Зато против того, чтобы их направляли на то, чтобы финансировать военную помощь.

Для нас как для нейтрального государства должно быть обеспечено, чтобы деньги, где мы даем согласие, не передавали на оружие и боеприпасы. Сначала обсуждалось, что они будут инвестированы в восстановление в Украине. Это предложение я считаю разумным,

– подчеркнул канцлер Австрии.

Обратим внимание, что 21 – 22 марта лидеры Евросоюза собрались на двухдневный саммит в Брюсселе. Во время него планируют обсудить целый ряд критически важных для нашего государства вопросов. В частности, использование доходов с замороженных российских активов.