Как рассказала журналистка 24 Канала из Брюсселя София Назаренко, одна из главных тем сегодняшнего саммита ЕС – укрепление Европейской оборонной промышленности. Несколько ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал перевести экономику Евросоюза на "военные рельсы".

Смотрите также Украина выиграла время: почему страны Европы возвращают призыв в армию, в частности женщин

Чего ожидать от саммита ЕС

Украина будет в центре внимания саммита. Ожидается, что там будут обсуждать возможную передачу доходов от замороженных российских активов для Украины. Известно, что сейчас в ЕС находится около 210 миллиардов евро заблокированных доходов страны-агрессора.

Несмотря на это, не стоит ожидать, что решение примут уже на этом саммите. Еврокомиссия только вчера представила официальное предложение по этому вопросу. Послам государств-членов ЕС нужно больше времени, чтобы полностью его проанализировать и проговорить.

Некоторые источники отмечали, что есть проблемы с политическим консенсусом по этому решению. Вероятнее всего, против будет выступать венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Но пока от него не звучало никаких заявлений по этой теме.

Будет ли прогресс по вступлению Украины в ЕС

По словам журналистки, на саммите также будут обсуждать тему расширения Евросоюза. В прошлом году Евросовет дал "зеленый свет" на открытие переговоров о вступлении Украины. Но, к сожалению, официальные переговоры еще не начались.

Переговоры могут начаться только после проведения межправительственной конференции. Ее дата пока неизвестна. Это затягивание связывают с выборами в Европейский парламент, которые состоятся уже в этом июне. Глава МИД Литвы уже призвал европейских лидеров сегодня определить дату, когда именно начнутся официальные переговоры о вступлении с Украиной,

– отметила Назаренко.

Кроме того, европейские лидеры будут обсуждать продолжение беспошлинной торговли с Украиной. Также они коснутся темы введения санкции против российской сельскохозяйственной продукции.

Во время обеда лидеры стран ЕС встретятся с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, где будут обсуждать Черноморскую зерновую инициативу. А потом перед лидерами будет выступать в онлайн-формате президент Украины Владимир Зеленский.

Помощь от ЕС: кратко