Как рассказала журналистка 24 Канала из Брюсселя София Назаренко, одна из главных тем сегодняшнего саммита ЕС – укрепление Европейской оборонной промышленности. Несколько ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал перевести экономику Евросоюза на "военные рельсы".
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Чего ожидать от саммита ЕС
Украина будет в центре внимания саммита. Ожидается, что там будут обсуждать возможную передачу доходов от замороженных российских активов для Украины. Известно, что сейчас в ЕС находится около 210 миллиардов евро заблокированных доходов страны-агрессора.
Несмотря на это, не стоит ожидать, что решение примут уже на этом саммите. Еврокомиссия только вчера представила официальное предложение по этому вопросу. Послам государств-членов ЕС нужно больше времени, чтобы полностью его проанализировать и проговорить.
Некоторые источники отмечали, что есть проблемы с политическим консенсусом по этому решению. Вероятнее всего, против будет выступать венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Но пока от него не звучало никаких заявлений по этой теме.
Будет ли прогресс по вступлению Украины в ЕС
По словам журналистки, на саммите также будут обсуждать тему расширения Евросоюза. В прошлом году Евросовет дал "зеленый свет" на открытие переговоров о вступлении Украины. Но, к сожалению, официальные переговоры еще не начались.
Переговоры могут начаться только после проведения межправительственной конференции. Ее дата пока неизвестна. Это затягивание связывают с выборами в Европейский парламент, которые состоятся уже в этом июне. Глава МИД Литвы уже призвал европейских лидеров сегодня определить дату, когда именно начнутся официальные переговоры о вступлении с Украиной,
– отметила Назаренко.
Кроме того, европейские лидеры будут обсуждать продолжение беспошлинной торговли с Украиной. Также они коснутся темы введения санкции против российской сельскохозяйственной продукции.
Во время обеда лидеры стран ЕС встретятся с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, где будут обсуждать Черноморскую зерновую инициативу. А потом перед лидерами будет выступать в онлайн-формате президент Украины Владимир Зеленский.
Помощь от ЕС: кратко
- Известно, что Украина будет получать до 50 миллиардов евро помощи от ЕС до 2027 года. Платеж величиной в 6 миллиардов евро поступит уже в мае 2024 года.
- На заседании Совета министров иностранных дел ЕС приняли решение о выделении дополнительных 5 миллиардов евро на военную поддержку для Украины. Это происходит в рамках Европейского фонда мира. Глава МИД Дмитрий Кулеба уже поблагодарил партнеров за этот шаг.
- Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и безопасности Жозеп Боррель призвал разблокировать границу Польши с Украиной. Она играет важнейшую роль для поставки военной и гуманитарной помощи.