Как будут поступать средства

Первую часть суммы Украина получит через программу Ukraine Facility. После этого страна начнет выполнять установленные условия для продолжения получения финансовой помощи. Об этом министр заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины И дальше, начиная с мая, мы будем выполнять определенные меры и реформы, прописаны в украинском плане. Там примерно от 70 до 100 мероприятий. Они будут выполняться в течение 4 лет.

Он добавил, что финансовая поддержка от ЕС будет поступать Украине ежеквартально.

Первый транш от ЕС

Премьер-министр подчеркнул, что Украина уже успела получить начальные 4,5 миллиарда евро через Ukraine Facility, с запланированным поступлением дополнительных 1,5 миллиарда евро в апреле.

Следующие выплаты будут произведены после выполнения определенных условий. В целом, эти условия предусматривают внутренние изменения в Украине в соответствии с планом реформ, разработанным украинским правительством.

Программа Ukraine Facility

В феврале лидеры Европейского Союза на саммите дали зеленый свет программе Ukraine Facility, обязавшись перевести Украине 50 млрд евро до конца 2027 года.

Интересноэта инициатива включает в себя установление определенных критериев, которые Украина должна выполнять для продолжения получения финансовой помощи от ЕС. Невыполнение этих условий может привести к приостановке выплат.

28 февраля программа была официально одобрена Советом ЕС, что означало ее вступление в действие и возможность начала выплат Украине.