Об этом сообщил верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Еврокомиссия предлагает направить 90% от этих поступлений в Европейский фонд мира в дополнение к уже выделенным пяти миллиардам евро на 2024 год. По словам Борреля, это усилит военную поддержку Украины.
Мы считаем, что доход от этих иммобилизованных активов будет составлять около 3 миллиардов долларов в год,
– сказал Жозеп Боррель.
Еще 10% от этих доходов направят в новый бюджет ЕС. Оттуда их направят на нужды реконструкции Украины, а также на увеличение мощностей украинской оборонной промышленности.
Теперь это предложение должны рассмотреть государства-члены ЕС и достичь соглашения во время заседания Совета ЕС.