Первый транш помощи

Об этом в Брюсселе во время брифинга по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС объявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает 24 Канал. Следовательно, это первый транш в рамках Ukrainian Facility, который составляет 50 миллиардов евро на четыре года.

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Следующие выплаты будут происходить после выполнения определенных условий. В целом эти условия предусматривают внутренние изменения в Украине согласно плану реформ, который подготовило украинское правительство.

Сейчас мы осуществили первый транш на сумму 4,5 миллиарда евро по программе Ukraine Facility, нашего пакета на 50 миллиардов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины,

– сказал дипломат.

В то же время еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгеи заявил, что следующий транш помощи осуществят уже в апреле.

Мы также ожидаем, что следующий платеж поступит в апреле, уже при условии прогресса по политическим условиям, которые были согласованы между Комиссией и Украиной ранее,

– сказал еврокомиссар Варгеи.

Что предусматривает программа Ukraine Facility

Как уже упоминалось, программа Ukraine Facility предусматривает, что средства предоставленные Украине будут направлены на:

39 миллиардов евро – в государственный бюджет для усиления макрофинансовой стабильности;

8 миллиардов евро – предусмотрены как специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах. Финансирование в рамках этого инструмента смогут получить инвесторы через ЕБРР, ЕИБ и другие международные институты.