Перший транш допомоги

Про це в Брюсселі під час брифінгу за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС оголосив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає 24 Канал. Відтак, це перший транш в рамках Ukraine Facility, який складає 50 мільярдів євро на чотири роки.

Читайте також Європарламент попередньо продовжив безмитний експорт української сільгосппродукції у ЄС

Наступні виплати будуть відбуватися після виконання певних умов. Загалом ці умови передбачають внутрішні зміни в Україні згідно з планом реформ, який підготував український уряд.

Нині ми здійснили перший транш на суму 4,5 мільярда євро за програмою Ukraine Facility, нашого пакету на 50 мільярдів для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України,

– сказав дипломат.

Водночас єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї заявив, що наступний транш допомоги здійснять вже у квітні.

Ми також очікуємо, що наступний платіж надійде у квітні, вже за умови прогресу щодо політичних умов, які були узгоджені між Комісією та Україною раніше,

– сказав єврокомісар Варгеї.

Що передбачає програма Ukraine Facility

Як вже згадувалось, програма Ukraine Facility передбачає, що кошти, надані Україні, будуть спрямовані на:

39 мільярдів євро – до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності;

8 мільярдів євро – передбачені як спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах. Фінансування в рамках цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції.

Важливо! Очікується, що реалізація проєктів у межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 мільярдів євро інвестицій.