Попередньої домовленості Європарламент та Єврорада досягли 19 березня. Вона діятиме до 5 червня 2025 року.

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Яке рішення ухвалили щодо української продукції

Тимчасове призупинення імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС буде продовжено ще на один рік, до 5 червня 2025 року, щоб підтримати Україну в умовах агресивної війни Росії,

– заявили в Європарламенті.

Проте там пояснили, що Єврокомісія може вжити будь-які швидкі заходи, які вважатиме за потрібне, якщо виникнуть значні порушення на ринку ЄС або ринках однієї чи кількох країн ЄС через український імпорт.

Згідно з постановою, вони можуть екстрено гальмувати особливо чутливу ​​сільськогосподарську продукцію. Зокрема, мовиться про птицю, цукор та яйця. До цього списку додали овес, кукурудзу, крупу та мед.

Базовим орієнтиром для запуску екстреного гальмування будуть показники 2022 і 2023 років, тобто якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги цих двох років, тарифи будуть знову введені,

– заявили в Європарламенті.

Євродепутатка від Латвії політичної групи Європейської народної партії (ЄНП) Сандра Калніете заявила, що ця угода зміцнює незмінне зобов'язання ЄС підтримувати Україну перед обличчям жорстокої агресивної війни Росії до перемоги України.

"Націлювання Росії на Україну та її виробництво харчових продуктів також впливає на фермерів ЄС. Парламент почув їхнє занепокоєння та посилив захисні заходи, які б послабили тиск на фермерів ЄС, якщо вони будуть приголомшені раптовим сплеском українського імпорту", – додала євродепутатка.

Далі Європарламент і Єврорада мають дати остаточне зелене світло тимчасовій угоді. Адже нинішня триває до 5 червня 2024 року.

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Зверніть увагу! Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в червні 2022 року ЄС ввів автономні торговельні заходи для товарів з України в Євросоюзі. У 2023 році дозволи продовжили ще на рік – до червня 2024.