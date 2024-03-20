Предварительной договоренности Европарламент и Евросовет достигли 19 марта. Она будет действовать до 5 июня 2025 года.

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Какое решение приняли по украинской продукции

Временное приостановление импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС будет продлено еще на один год, до 5 июня 2025 года, чтобы поддержать Украину в условиях агрессивной войны России,

– заявили в Европарламенте.

Однако там объяснили, что Еврокомиссия может принять любые быстрые меры, которые посчитает нужным, если возникнут значительные нарушения на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран ЕС из-за украинского импорта.

Согласно постановлению, они могут экстренно тормозить особо чувствительную сельскохозяйственную продукцию. В частности, говорится о птице, сахаре и яйцах. В этот список добавили овес, кукурузу, крупу и мед.

Базовым ориентиром для запуска экстренного торможения будут показатели 2022 и 2023 годов, то есть если импорт этих продуктов превысит средние объемы этих двух лет, тарифы будут снова введены,

– заявили в Европарламенте.

Евродепутат от Латвии политической группы Европейской народной партии (ЕНП) Сандра Калниете заявила, что это соглашение укрепляет неизменное обязательство ЕС поддерживать Украину перед лицом жестокой агрессивной войны России до победы Украины.

"Нацеливание России на Украину и ее производство пищевых продуктов также влияет на фермеров ЕС. Парламент услышал их беспокойство и усилил защитные меры, которые бы ослабили давление на фермеров ЕС, если они будут потрясены внезапным всплеском украинского импорта", – добавила евродепутат.

Далее Европарламент и Евросовет должны дать окончательный зеленый свет временному соглашению. Ведь нынешнее длится до 5 июня 2024 года.

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Обратите внимание! После полномасштабного вторжения России в Украину в июне 2022 года ЕС ввел автономные торговые меры для товаров из Украины в Евросоюзе. В 2023 году разрешения продлили еще на год – до июня 2024.