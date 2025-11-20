Експорт пшениці обмежувати не будуть

Заступник міністра економіки Тарас Висоцький розповів, що Україна не планує обмежувати експорт пшениці у сезоні 2025/26, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Обмежень не буде через вищий врожай та нижчі темпи експорту на початку поточного сезону.

Ми не плануємо запроваджувати жодних обмежень на експорт пшениці цього сезону. Урожай вищий, ніж торік, а темпи експорту нижчі,

– сказав Тарас Висоцький.

За оцінками міністерства, врожай пшениці в цьому році близько 23 мільйонів тонн, а експорт очікується на рівні близько 17 мільйонів тонн. Україна зібрала 22,6 мільйона тонн пшениці у 2024 році та експортувала 15,7 мільйона тонн у сезоні 2024/25.

За даними Мінекономіки, станом на цей сезон країна вже експортувала 6,8 мільйона тонн пшениці проти 8,6 мільйона тонн за аналогічний період минулого сезону.

