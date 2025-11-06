Ціни на пшеницю можуть зрости у листопаді

У жовтні Україна експортувала близько 1,5 мільйона тонн пшениці, а за перші три дні листопада – 67 тисяч тонн, повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітичний департамент сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного в межах ВАР. Темпи відвантажень залишаються стабільними, ринок рухається відповідно до сезонних очікувань.

На світовому ринку зараз все стабільно – більшість експортерів уже зібрали врожай і визначилися зі своїми балансами. В Україні, як і в Європі, посівна пшениці проходить за планом, опади забезпечили достатню вологу для розвитку озимини,

– зазначають аналітики.

За словами експертів, за поточної умовної ціни на українську пшеницю на рівні близько 220 USD/т, CPT-порт, ринок має потенціал для росту.

Зверніть увагу! У ПУСК вважають, що сезонна модель вказує на ймовірне відновлення ціни з потенціалом приросту приблизно на 30 USD/т. Можна очікувати, що в другій половині листопада, коли трейдери розвантажать наявні запаси та почнуть формувати закупівлі на грудень–січень, ринок розпочне зростання.

