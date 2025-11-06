Цены на пшеницу могут вырасти в ноябре

В октябре Украина экспортировала около 1,5 миллиона тонн пшеницы, а за первые три дня ноября – 67 тысяч тонн, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитический департамент сельскохозяйственного кооператива ПУСК, созданного в рамках ВАР. Темпы отгрузок остаются стабильными, рынок движется в соответствии с сезонными ожиданиями.

На мировом рынке сейчас все стабильно – большинство экспортеров уже собрали урожай и определились со своими балансами. В Украине, как и в Европе, посевная пшеницы проходит по плану, осадки обеспечили достаточную влагу для развития озимых,

– отмечают аналитики.

По словам экспертов, при текущей условной цене на украинскую пшеницу на уровне около 220 USD/т, CPT-порт, рынок имеет потенциал для роста.

Обратите внимание! В ПУСК считают, что сезонная модель указывает на вероятное восстановление цены с потенциалом прироста примерно на 30 USD/т. Можно ожидать, что во второй половине ноября, когда трейдеры разгрузят имеющиеся запасы и начнут формировать закупки на декабрь–январь, рынок начнет рост.

