Об этом Боррель сообщил во время совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе.

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Транзит между Украиной и ЕС должен быть свободным

Боррель сообщил, что пристально следит за ситуацией на украино-польской границе и отметил, что граница должна быть разблокирована.

Да, мы следим за этим. Безусловно, граница должна быть разблокирована,

– сказал Боррель.

По его словам, этот вопрос должен быть решен, несмотря на аргументы польской стороны. По мнению дипломата, внутренние проблемы можно решить другим путем.

С военной точки зрения нам нужно, чтобы транзит между Украиной и остальной частью Европейского Союза был свободным как для военных, так и для гражданских целей. Я понимаю, могут быть беспокойства. Но путь решения не должен подрывать транзит между Украиной и Польшей в этот критический момент,

– сказал Боррель.

Какова ситуация на польско-украинской границе