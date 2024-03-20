Об этом Боррель сообщил во время совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе.
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Транзит между Украиной и ЕС должен быть свободным
Боррель сообщил, что пристально следит за ситуацией на украино-польской границе и отметил, что граница должна быть разблокирована.
Да, мы следим за этим. Безусловно, граница должна быть разблокирована,
– сказал Боррель.
По его словам, этот вопрос должен быть решен, несмотря на аргументы польской стороны. По мнению дипломата, внутренние проблемы можно решить другим путем.
С военной точки зрения нам нужно, чтобы транзит между Украиной и остальной частью Европейского Союза был свободным как для военных, так и для гражданских целей. Я понимаю, могут быть беспокойства. Но путь решения не должен подрывать транзит между Украиной и Польшей в этот критический момент,
– сказал Боррель.
Какова ситуация на польско-украинской границе
- По состоянию на 20 марта блокирование осуществляется на пяти пунктах пропуска.
- На территории Польши в очередях находится 850 грузовиков, больше всего – на КПП "Ягодин".
- Кроме этого, в этот день польская сторона начала блокирование автобусов на КПП "Медика – Шегини". Протестующие заявили, что будут пропускать автобузы из Польши и в сторону Польши с определенными временными промежутками.
- Министр развития общин, территории и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал о том, что блокирование польскими фермерами украинско-польской границы значительно повлияло на экономику нашего государства. Кроме этого, были случаи, что они не пропускали военные и гуманитарные грузы.