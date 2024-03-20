Про це Боррель повідомив під час спільної пресконференції з прем'єром України Денисом Шмигалем, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

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Транзит між Україною та ЄС має бути вільним

Боррель повідомив, що пильно стежить за ситуацією на україно-польскому кордоні та наголосив, що кордон має бути розблокований.

Так, ми стежимо за цим. Безумовно, кордон має бути розблокований,

– сказав Боррель.

За його словами, це питання має бути вирішене, попри аргументи польської сторони. На думку дипломата, внутрішні проблеми можна розв'язати іншим шляхом.

З військового погляду нам потрібно, щоб транзит між Україною та рештою Європейського Союзу був вільним як для військових, так і для цивільних цілей. Я розумію, можуть бути занепокоєння. Але шлях розв’язання не має підривати транзит між Україною та Польщею у цей критичний момент,

– сказав Боррель.

Яка ситуація на польсько-українському кордоні