Про це Боррель повідомив під час спільної пресконференції з прем'єром України Денисом Шмигалем, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.
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Транзит між Україною та ЄС має бути вільним
Боррель повідомив, що пильно стежить за ситуацією на україно-польскому кордоні та наголосив, що кордон має бути розблокований.
Так, ми стежимо за цим. Безумовно, кордон має бути розблокований,
– сказав Боррель.
За його словами, це питання має бути вирішене, попри аргументи польської сторони. На думку дипломата, внутрішні проблеми можна розв'язати іншим шляхом.
З військового погляду нам потрібно, щоб транзит між Україною та рештою Європейського Союзу був вільним як для військових, так і для цивільних цілей. Я розумію, можуть бути занепокоєння. Але шлях розв’язання не має підривати транзит між Україною та Польщею у цей критичний момент,
– сказав Боррель.
Яка ситуація на польсько-українському кордоні
- Станом на 20 березня блокування здійснюється на п'яти пунктах пропуску.
- На території Польщі у чергах перебуває 850 вантажівок, найбільше – на КПП "Ягодин".
- Крім цього, цього дня польська сторона розпочала блокування автобусів на КПП "Медика – Шегині". Протестувальники заявили, що пропускатимуть автобузи з Польщі та у бік Польщі з певними часовими проміжками.
- Міністр розвитку громад, території та інфраструктури Олександр Кубраков розповів про те, що блокування польськими фермерами українсько-польського кордону значно вплинуло на економіку нашої держави. Крім цього, були випадки, що вони не пропускали військові та гуманітарні вантажі.