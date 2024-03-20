В Государственной пограничной службе сообщили, что на КПП "Медыка – Шегини" польская сторона блокирует движение автобусов. Перед этим протестующие уже временно прекращали блокировать один из КПП, а потом снова развернули протест.
Смотрите также Подрывает стабильность ЕС: Клочок назвал реальный способ решить зерновой кризис
Один автобус на два часа
Польские протестующие сообщили о планах пропускать автобусы через соответствующие временные промежутки. В частности, там обещают пропускать один автобус в два часа.
Говорится и о въезде в Украину, и о выезде из нашего государства.
О сроках проведения блокировки движения данной категории транспорта пока не известно,
– говорится в сообщении.
Польские протестующие продолжают демонстрации, которые в феврале 2024 года вспыхнули с новой силой. По состоянию на 20 марта блокирование осуществляется на пяти пунктах пропуска.
На территории Польши в очередях находится 850 грузовиков, больше всего – на КПП "Ягодин".
Пострадали ли военные и гуманитарные грузы от блокады границы
- Министр развития общин, территории и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал о том, как повлияли акции протеста аграриев на поставки.
- Прежде всего он отметил, что блокирование польскими фермерами украинско-польской границы значительно повлияло на экономику нашего государства. По его словам, это связано с тем, что большое количество продукции с добавленной стоимостью экспортируется как раз грузовиками в направлении Польши.
- Он рассказал, что было несколько случаев, когда польские протестующие не пропускали военные и гуманитарные грузы. Впрочем, чиновник также отметил, что "надо отдать должное польской стороне", поскольку они мгновенно вмешивались и решали подобные вопросы на месте.