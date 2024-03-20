Руководитель аналитического Центра "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала объяснил, что проблема гораздо шире и соответственно меры должны быть более масштабными.

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Валерий Клочок отметил, как только Евросоюз прекратит поставки любой продукции из России и Беларуси, это сразу решит массу проблем и отпадет необходимость блокировать зерно и сельскохозяйственную продукцию из Украины.

У вас (ЕС – 24 Канал) проблема в том, что вы в дальнейшем торгуете с Россией. Та же Польша, Болгария и другие страны закупают газ у России, завозят сжиженный газ огромными объемами,

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

В конце концов за годы полномасштабной войны европейские страны должны были бы заняться не разговорами о диверсификации источников поставок, а реальными шагами, которые до сих пор не были приняты.

Обратите внимание! По данным Евростата, в 2023 году закупка российского зерна странами ЕС выросла за месяц на 22%. Больше всего российской продукции закупают Испания и Италия.

Ошибки ЕС вызвали зерновой кризис

Клочок отметил, что Европа десятки лет эффективно развивала экономику, но допустила ошибки, касающиеся третьего энергетического пакета и зависимого сотрудничества с Россией в энергетической сфере. Они привели к серьезному дисбалансу цен на энергоносители.

К тому же, нельзя страны с не восточной экономикой дотировать и одновременно поднимать цены на газ, электроэнергию. Также требования в Европейском зеленом соглашении непосильные для мелких хозяйств и субъектов хозяйствования, которые не имеют больших валовых оборотов. Для них нагрузка такая же высокая, как и налоги в Украине.

Европейский союз последовательно проводит политику субсидирования экономик. В частности, Польша ежегодно получает более 20 миллиардов долларов. В последний период поляки имеют проблемы из-за нарушения прав и свобод в Польше. Именно польская политическая партия "Право и Справедливость" создала экономический кризис в своей стране.

Проблемы также есть с судебной реформой в Венгрии и других странах, из-за чего им заблокировали субсидирование и поэтому фермеры страдают. Однако они цинично используют войну России против Украины, блокируя нашу границу и продолжая сотрудничество с Беларусью и страной-агрессором, очевидно, по очень привлекательным ценам.

"Я разделяю стремление Европейской комиссии строить безопасную среду для граждан Европы – бороться с выбросами углерода и тому подобное. Но надо понимать, что на определенном этапе решения могут вредить социальной стабильности, что есть на сегодня. Блокирование границы с Германией, акции протестов в Чехии, Испании и других странах, которые имеют одну и ту же природу, то есть не согласие с директивами зеленого соглашения, означают то, что Еврокомиссия должна уступить", – подчеркнул Валерий Клочок.

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