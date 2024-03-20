Руководитель аналитического Центра "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала объяснил, что проблема гораздо шире и соответственно меры должны быть более масштабными.
Не пропустите По воле Кремля рассыпать зерно․ Какова роль России в блокировании границы польскими фермерами
Как решить зерновой кризис
Валерий Клочок отметил, как только Евросоюз прекратит поставки любой продукции из России и Беларуси, это сразу решит массу проблем и отпадет необходимость блокировать зерно и сельскохозяйственную продукцию из Украины.
У вас (ЕС – 24 Канал) проблема в том, что вы в дальнейшем торгуете с Россией. Та же Польша, Болгария и другие страны закупают газ у России, завозят сжиженный газ огромными объемами,
– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".
В конце концов за годы полномасштабной войны европейские страны должны были бы заняться не разговорами о диверсификации источников поставок, а реальными шагами, которые до сих пор не были приняты.
Ошибки ЕС вызвали зерновой кризис
Клочок отметил, что Европа десятки лет эффективно развивала экономику, но допустила ошибки, касающиеся третьего энергетического пакета и зависимого сотрудничества с Россией в энергетической сфере. Они привели к серьезному дисбалансу цен на энергоносители.
К тому же, нельзя страны с не восточной экономикой дотировать и одновременно поднимать цены на газ, электроэнергию. Также требования в Европейском зеленом соглашении непосильные для мелких хозяйств и субъектов хозяйствования, которые не имеют больших валовых оборотов. Для них нагрузка такая же высокая, как и налоги в Украине.
Европейский союз последовательно проводит политику субсидирования экономик. В частности, Польша ежегодно получает более 20 миллиардов долларов. В последний период поляки имеют проблемы из-за нарушения прав и свобод в Польше. Именно польская политическая партия "Право и Справедливость" создала экономический кризис в своей стране.
Проблемы также есть с судебной реформой в Венгрии и других странах, из-за чего им заблокировали субсидирование и поэтому фермеры страдают. Однако они цинично используют войну России против Украины, блокируя нашу границу и продолжая сотрудничество с Беларусью и страной-агрессором, очевидно, по очень привлекательным ценам.
"Я разделяю стремление Европейской комиссии строить безопасную среду для граждан Европы – бороться с выбросами углерода и тому подобное. Но надо понимать, что на определенном этапе решения могут вредить социальной стабильности, что есть на сегодня. Блокирование границы с Германией, акции протестов в Чехии, Испании и других странах, которые имеют одну и ту же природу, то есть не согласие с директивами зеленого соглашения, означают то, что Еврокомиссия должна уступить", – подчеркнул Валерий Клочок.
Как украинские журналисты узнали о торговле России с Европой
- Недавно украинского журналиста-расследователя Михаила Ткача вместе с оператором задержали польские правоохранители возле польско-белорусской границы. Журналист как раз снимал сюжет о торговле между Польшей и Россией и Беларусью.
- Далее их привезли в комендатуру и начали обыск – выбросили их вещи на капот, забрали все карты памяти с камер, все телефоны, документы. Журналиста и оператора удерживали в комендатуре не менее 4 часов и только потом отпустили после разрешения "сверху". После того, как Ткачу и оператору вернули карточки памяти, стало известно, что некоторые отснятые материалы были удалены.
- Впоследствии редактора Юрия Конкевича и видеооператора Александра Пилюка задержали 7 марта во время фиксации пересечения границы грузовыми автомобилями между Калининградской областью России и Польшей.
- Причиной задержания работники полиции назвали то, что журналисты слишком долго фотографировали критическую инфраструктуру, а именно – российские вагоны сжиженного газа. По словам реактора и видеооператора, им удалось увидеть, а также зафиксировать на камеру, как российские зерно и газ идут в Польшу.