Во время задержания журналист находился на польско-белорусской границе. Часть отснятых материалов польские правоохранители удалили.

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Журналиста Михаила Ткача задержали в Польше

Журналист рассказал, что, в то время, когда польские фермеры блокируют украинско-польскую границу, команда УП решила проверить, что происходит на польско-белорусской границе. Во время съемки материала к команде медийщиков подъехали польские полицейские и показали значок.

Мы показали наши документы и удостоверение журналистские. Они начали хватать наши камеры, обыскивать...

– рассказал Ткач.

Далее команду УП привезли в комендатуру. Около 10 человек начали обыскивать их машину и самих медийщиков. Польские правоохранители выбросили вещи журналистов на капот, а также забрали все карты памяти с камер, телефоны и документы.

Михаила Ткача в Польше задержала полиция во время работы над материалом / Фото УП

"На допросе в комендатуре я сообщил, что мы журналисты и сказал, что мы снимаем, как Польша торгует с Россией через Беларусь, и как Польша торгует с Беларусью. Как сельскохозяйственная продукция идет из России и Беларуси в Польшу", – заявил журналист.

По его словам, было видно, как представители польской спецслужбы перепугались. Ведь начали спрашивать, кто еще владеет этой информацией, знают ли об этом украинские чиновники, кто источники журналистов и сколько времени они работают над этой темой.

Поляки удалили часть материалов журналиста

Ткач отметил, что его и оператора польские правоохранители удерживали в комендатуре не менее 4 часов. Отпустили команду УП только после разрешения "сверху", а до этого журналистам не позволяли ни с кем связаться.

После того как журналистам вернули карточки памяти, стало известно, что некоторые отснятые материалы удалили. Кроме того, полицейские повредили подзарядку для аккумуляторов на камеры.

По словам журналиста, поляки общались исключительно на польском языке. В самой комендатуре представители спецслужбы разговаривали с украинцами на английском.

Кроме того, украинцев расспрашивали, будут ли они рассказывать о своем задержании публично. В команде "Украинской правды" отметили, что уже общаются по инциденту с журналистами с адвокатами.

Севгиль Мусаева прокомментировала инцидент с Ткачом

Главный редактор УП Севгиль Мусаева также высказалась относительно задержания журналиста Михаила Ткача в Польше.

Мы возмущены этой ситуацией, которую удалось нормализовать только после огласки и при поддержке посольства Украины в Польше,

– отметила она.

Мусаева также от имени всей команды УП поблагодарила украинского посла и консула в Польше за быструю реакцию и неравнодушие.

Журналиста отпустила польская полиция

Впоследствии Михаил Ткач на своей фейсбук-странице опубликовал сообщение, в котором рассказал, что его вместе с оператором отпустила польская полиция и вернула вещи. Журналист сообщил, что правоохранители также вырвали из автомобиля провода подзарядки.

"Я еще не видел, чтобы десять полицейских и двое спецслужащих такое внимание уделяли двум журналистам, лица которых гуглятся за секунду", – рассказал Ткач.

Он также отметил, что четыре часа находился в отделении без права на звонок, без телефонов, и два часа стоя во дворе комендатуры без разрешения сесть, наблюдая за тем как его личные вещи разбрасывают по капоту машины.

Видео жаль. Но снимем еще. Может торговля со странами-агрессорами, странами спонсорами терроризма прекратится и не о чем будет снимать. А пока przepraszam ("извините" с польского языка – 24 Канал) – это точно общественно-важная информация. В частности, и для польского общества,

– написал Ткач.

Напоследок он поблагодарил посла Украины в Польше и консула за поддержку. Ткач отметил, что успел отправить сообщение, что его вместе с оператором задержали Севгиль Мусаевой.