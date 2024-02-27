Правоохранители Подляского воеводства отметили, что "не задерживали журналиста из Украины". Это произошло после того, как Михаил Ткач публично сообщил о своем аресте на польско-белорусской границе.

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В польской полиции опровергли арест журналиста из Украины

Полиция Подляского воеводства в соцсетях обнародовала сообщение, предупреждая о фейковых новостях. Правоохранители утверждали, что не задерживали журналиста из Украины, а вся информация относительно этого ареста – ложная.

Сообщением, которое распространила полиция Подляского воеводства, также поделился верифицированный аккаунт полиции Польши. Однако впоследствии почему-то удалил из своих страниц в сети.

Кроме того, посол Украины в Польше Василий Зварыч подтвердил в комментарии изданию Wirtualna Polska свое вмешательство в дело задержанного журналиста. Дипломат отметил, что команда Ткача снимала движение поездов и запускала дрон. Тогда полиция решила провести проверку, чтобы убедиться, что это не были провокаторы. А дело с арестом было быстро решено.

Хотя польские правоохранители не назвали имя журналиста, о котором идет речь, журналист "Украинской правды" Михаил Ткач сообщил о его задержании 27 февраля. Некоторые польские СМИ предположили связь между этими двумя событиями.

Михаил Ткач заявлял, что его арестовали в Польше