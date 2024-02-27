Правоохоронці Підляського воєводства зазначили, що "не затримували журналіста з України". Це сталося після того, як Михайло Ткач публічно повідомив про свій арешт на польсько-білоруському кордоні.
До теми У Польщі поліція затримала Михайла Ткача: український журналіст знімав матеріал
У польській поліції спростували арешт журналіста з України
Поліція Підляського воєводства у соцмережах оприлюднила допис, попереджаючи про фейкові новини. Правоохоронці стверджували, що не затримували журналіста з України, а вся інформація щодо цього арешту – неправдива.
Повідомленням, яке поширила поліція Підляського воєводства, також поділився верифікований акаунт поліції Польщі. Однак згодом чомусь видалив зі своїх сторінок у мережі.
Крім того, посол України в Польщі Василь Зварич підтвердив у коментарі виданню Wirtualna Polska своє втручання у справу затриманого журналіста. Дипломат зазначив, що команда Ткача знімала рух потягів і запускала дрон. Тоді поліція вирішила провести перевірку, щоб переконатися, що це не були провокатори. А справа з арештом була швидко вирішена.
Хоча польські правоохоронці не назвали ім'я журналіста, про якого йдеться, журналіст "Української правди" Михайло Ткач повідомив про його затримання 27 лютого. Деякі польські ЗМІ припустили зв'язок між цими двома подіями.
Михайло Ткач заявляв, що його арештували в Польщі
- Український журналіст УП Михайло Ткач 27 лютого повідомив, що його арештували у Польщі на польсько-білоруському кордоні. Зокрема, він записував матеріал про транзит продукції з Росії та Білорусі у Польщу.
- За словами журналіста, польські правоохоронці обшукали їхню машину і самих медійників. Польські правоохоронці повикидали речі журналістів на капот, а також забрали всі картки пам'яті з камер, телефони та документи.
- Ткач зазначив, що частину матеріалів поліцейські стерли з карти пам'яті. Крім того, правоохоронці запитували, чи збираються журналісти розповідати про свій арешт публічно.
- Після того, як журналіста відпустили, Ткач зазначив, що чотири години перебував у відділку без права на дзвінок, без телефонів, і дві години стоячи у дворі комендатури без дозволу сісти. Він також подякував послу України в Польщі та консулу за допомогу у визволенні з арешту.