Правоохоронці Підляського воєводства зазначили, що "не затримували журналіста з України". Це сталося після того, як Михайло Ткач публічно повідомив про свій арешт на польсько-білоруському кордоні.

До теми У Польщі поліція затримала Михайла Ткача: український журналіст знімав матеріал

У польській поліції спростували арешт журналіста з України

Поліція Підляського воєводства у соцмережах оприлюднила допис, попереджаючи про фейкові новини. Правоохоронці стверджували, що не затримували журналіста з України, а вся інформація щодо цього арешту – неправдива.

Повідомленням, яке поширила поліція Підляського воєводства, також поділився верифікований акаунт поліції Польщі. Однак згодом чомусь видалив зі своїх сторінок у мережі.

Крім того, посол України в Польщі Василь Зварич підтвердив у коментарі виданню Wirtualna Polska своє втручання у справу затриманого журналіста. Дипломат зазначив, що команда Ткача знімала рух потягів і запускала дрон. Тоді поліція вирішила провести перевірку, щоб переконатися, що це не були провокатори. А справа з арештом була швидко вирішена.

Хоча польські правоохоронці не назвали ім'я журналіста, про якого йдеться, журналіст "Української правди" Михайло Ткач повідомив про його затримання 27 лютого. Деякі польські ЗМІ припустили зв'язок між цими двома подіями.

Михайло Ткач заявляв, що його арештували в Польщі