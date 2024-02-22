Несмотря на это, тема "блокады границы" в Варшаве остается на первых полосах, как и в Украине. Об этом 24 Каналу рассказал польский политолог и журналист Марек Сиерант, отметив, что действия польских фермеров серьезно вредят репутации страны и здесь очевидно присутствие "руки Кремля".
К теме Чем для польского правительства может завершиться опасная игра
Как блокирование границы бьет по Польше
Польский политолог отметил, что блокада границы и дорог – топ-тема в Польше. Блокировка бьет по транспорту и экономике внутри страны, а также влияет на репутационную политику Варшавы как в Украине, так и на Западе. Поскольку Польша стала огромным гуманитарным и милитарным хабом, и теперь невозможно поставлять помощь в наше государство.
Как это все поставлять, когда какие-то пьяные мужчины могут остановить железнодорожный транспорт или блокируют пассажирские перевозки? Это что-то недопустимое. Просто хамство. Нужно называть вещи своими именами,
– подчеркнул Сиерант.
Очевидно польские фермеры, которые сажают свеклу и одновременно блокируют границу, не понимают стратегических принципов Польши, которые схожи с украинскими. Оба государства движутся, возможно, в разных вагонах, но в одном поезде. Когда сойдет какой-то вагон с рельсов, за ним еще один, украинцам будет больно, но не все поляки это понимают.
По словам польского журналиста, четко прослеживается причастность "руки Кремля" к блокированию границы. Пятая колонна достаточно хорошо чувствует себя в Польше, а все из-за мягкой власти, которая мирится с нарушением законов.
Я согласен на протест, он может быть даже бессрочным, но я не согласен на блокирование границы,
– отметил Марек Сиерант.
Во-первых, это не в стратегических планах Польши. Во-вторых, это портит польско-украинские отношения, бьет по экономике Варшавы и Киева, который борется за выживание. Должно быть мудрое решение, а именно консенсус, когда никто и ничем не жертвует.
Блокировка на польской границе: последние новости
- Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что чиновники Польши и Украины встретятся в Варшаве 28 марта для решения проблемы блокады польско-украинской границы.
- Накануне президент Украины Владимир Зеленский пригласил польских премьера и президента встретиться на границе между двумя государствами для урегулирования конфликта. Он также обратился к Еврокомиссии, чтобы в этой встрече принял участие ее представитель.
- В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда заявил, что поддерживает идею встречи украинского и польского правительств с представителями Европейской комиссии для разрешения ситуации на границе.
- Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что по состоянию на утро 22 февраля в очередях стоят 2450 автомобилей, а за сутки пропустили всего 60 грузовиков на "Шегини" и 70 – на пункте пропуска "Ягодын".