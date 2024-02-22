Попри це, тема "блокади кордону" у Варшаві залишається на перших шпальтах, як і в Україні. Про це 24 Каналу розповів польський політолог та журналіст Марек Сієрант, зазначивши, що дії польських фермерів серйозно шкодять репутації країни й тут очевидна присутність "руки Кремля".

До теми Чим для польського уряду може завершитися небезпечна гра

Як блокування кордону б'є по Польщі

Польський політолог зауважив, що блокада кордону та доріг – топтема у Польщі. Блокування б'є по транспорту та економіці всередині країни, а також впливає на репутаційну політику Варшави як в Україні, так і на Заході. Оскільки Польща стала величезним гуманітарним та мілітарним хабом, і тепер неможливо постачати цю допомогу в нашу державу.

Як це все постачати, коли якісь п'яні чоловіки можуть зупинити залізничний транспорт або блокують пасажирські перевезення? Це щось недопустиме. Просто хамство. Потрібно називати речі своїми іменами,

– наголосив Сієрант.

Вочевидь польські фермери, які саджають буряк та одночасно блокують кордон, не розуміють стратегічних принципів Польщі, які схожі з українськими. Обидві держави рухаються, можливо, в різних вагонах, але в одному поїзді. Коли зійде якийсь вагон з рейок, за ним ще один, українцям буде боляче, але не всі поляки це розуміють.

Зверніть увагу! В Офісі Президента також розповідали, що Росія зацікавлена в блокуванні кордонів України з боку країн Євросоюзу. Країна-агресорка активно намагається знайти маргінальні політичні групи, які можна використовувати на тій чи іншій території.

За словами польського журналіста, чітко прослідковується причетність "руки Кремля" до блокування кордону. П'ята колона досить добре почувається у Польщі, а все через м'яку владу, яка мириться з порушенням законів.

П'ята колона – узагальнювальна назва групи осіб, які ведуть відкриту або приховану підривну діяльність усередині іншої групи осіб чи країни у спосіб, вигідний зовнішньому ворогу.

Я погоджуюся на протест, він може бути навіть безстроковим, але я не погоджуюся на блокування кордону,

– зазначив Марек Сієрант.

По-перше, це не у стратегічних планах Польщі. По-друге, це псує польсько-українські відносини, б'є по економіці Варшави та Києва, який бореться за виживання. Має бути мудре рішення, а саме консенсус, коли ніхто й нічим не жертвує.

Блокування на польському кордоні: останні новини