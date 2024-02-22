Попри це, тема "блокади кордону" у Варшаві залишається на перших шпальтах, як і в Україні. Про це 24 Каналу розповів польський політолог та журналіст Марек Сієрант, зазначивши, що дії польських фермерів серйозно шкодять репутації країни й тут очевидна присутність "руки Кремля".
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Як блокування кордону б'є по Польщі
Польський політолог зауважив, що блокада кордону та доріг – топтема у Польщі. Блокування б'є по транспорту та економіці всередині країни, а також впливає на репутаційну політику Варшави як в Україні, так і на Заході. Оскільки Польща стала величезним гуманітарним та мілітарним хабом, і тепер неможливо постачати цю допомогу в нашу державу.
Як це все постачати, коли якісь п'яні чоловіки можуть зупинити залізничний транспорт або блокують пасажирські перевезення? Це щось недопустиме. Просто хамство. Потрібно називати речі своїми іменами,
– наголосив Сієрант.
Вочевидь польські фермери, які саджають буряк та одночасно блокують кордон, не розуміють стратегічних принципів Польщі, які схожі з українськими. Обидві держави рухаються, можливо, в різних вагонах, але в одному поїзді. Коли зійде якийсь вагон з рейок, за ним ще один, українцям буде боляче, але не всі поляки це розуміють.
За словами польського журналіста, чітко прослідковується причетність "руки Кремля" до блокування кордону. П'ята колона досить добре почувається у Польщі, а все через м'яку владу, яка мириться з порушенням законів.
Я погоджуюся на протест, він може бути навіть безстроковим, але я не погоджуюся на блокування кордону,
– зазначив Марек Сієрант.
По-перше, це не у стратегічних планах Польщі. По-друге, це псує польсько-українські відносини, б'є по економіці Варшави та Києва, який бореться за виживання. Має бути мудре рішення, а саме консенсус, коли ніхто й нічим не жертвує.
Блокування на польському кордоні: останні новини
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що урядовці Польщі та України зустрінуться у Варшаві 28 березня задля розв'язання проблеми блокади польсько-українського кордону.
- Напередодні президент України Володимир Зеленський запросив польських прем'єра та президента зустрітися на кордоні між двома державами для врегулювання конфлікту. Він також звернувся до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь її представник.
- Своєю чергою, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що підтримує ідею зустрічі українського і польського урядів з представниками Європейської комісії для розв'язання ситуації на кордоні.
- Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що станом на ранок 22 лютого в чергах стоять 2450 автівок, а за добу пропустили усього 60 вантажівок на "Шегині" й 70 – на пункті пропуску "Ягодин".