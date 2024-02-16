Какие информационные кампании задействует Россия – рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Важно Высыпанное украинское зерно: какая реакция в ЕС на действия польских фермеров

О финансировании Россией партий в Евросоюзе и информационных кампаний

Протестные акции в Польше на границе с Украиной и не только – это уже профинансировано Россией или это немного другая история?

И одно, и другое. Россия активно пытается найти маргинальные политические группы, которые можно использовать на той или иной территории. Россия заинтересована в блокировании границ Украины со стороны стран Евросоюза. Так же она заинтересована в блокаде границ Финляндии и Норвегии – с точки зрения мигрантского давления. А также Москва заинтересована в публикации текстов, в которых будут продвигаться тезисы, якобы "это не мы (Россия – 24 Канал) напали, это на нас Украина напала".

Об этом откровенно говорят Путин и Лавров. 14 февраля оба сказали о том, что "мы же ни на кого не нападали, мы наоборот хотели закончить то, что не мы начали". Это настолько отвратительно звучит.

В фильме о "триумфальном возвращении домой", о Крыме, он там со странными глазками рассказывал, что лично принимал решение напасть на Украину, то есть захватить Крым, захватить плацдармы в Донецкой, Луганской областях. А сейчас он говорит, что это "не мы начали, мы хотим закончить".

Также они хотят продвигать тезисы, что НАТО напало на Россию. Хотя Путин заявил, что его якобы "неправильно" поняли в интервью Карлсону. Он, мол, говорил не то, что "НАТО на нас напало", а что мы хотели "урегулировать ситуацию, где Украина на нас напала". Действительно, это выглядит более "адекватно".

Однако обращать внимание на слова Путина – это себя не уважать, потому что у него никакой логики и мотивации нет, кроме одной – "я их так ненавижу, что хочу резать, дайте мне эту возможность". Он хочет, чтобы от Украины наконец отвернулись, тогда бы он тихонько миллион вырезал, а потом все сделают, что этого не видели. А в учебниках будет написано, что какие-то мифические "нацисты" вырезали украинцев.

Однако должны осознать, что в России сегодня нет ни одной политической группы – оппозиционной и не оппозиционной, которая бы четко осознавала, что это за война и как она должна закончиться. К сожалению, доминирует позиция Путина о том, что эта война должна закончиться главное не проигрышем в России. Это для них принципиально важно.

Поэтому информационную составляющую они гораздо мощнее сегодня финансируют. Они вчера это финансировали, а сегодня понимают, что используя этот двухлетний срок ведения войны, определенное эмоциональное состояние, в том числе, можно распространять тезисы о, что "все не так однозначно".

В частности, Лавров говорит, "а почему с нашими интересами не считаются". То есть вы пришли убивать граждан другой страны и хотите, чтобы с вашими интересами считались – это выглядит странно.

Они финансируют многие партии ультраправых или ультралевых в Европе. Например, в Германии есть Сара Вагенкнехт, которая возглавляет ультралевую партию. Она откровенно говорит то, что Европе надо пойти не просто на уступки, а даже на предложения России, практически встать перед ней на колени. Европа соответственно должна отказаться от Украины. Пусть Украину они зальют кровью, это будет неплохо для Европы. Ну есть и такие партии, которые финансируются.



Сара Вагенкнехт / Фото Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/picture alliance

Россия устраивает протесты на границе с Украиной, однако не только Россия – будем объективными – там есть и экономическая составляющая. Сегодня фермерские протесты происходят во Франции, Германии, в других странах Европы. Это тот случай, когда определенные социально-экономические группы, используя тяжелые времена – войну в Украине, хотят получить какие-то выгоды для себя.

Особенно это мы чувствуем в Польше, ведь если блокируешь возможность Украине использовать транзитные коридоры, то на тебя будут гораздо больше обращать внимания. Почему? Потому что в Украине война.

Но с этим надо работать. Это проблема польского правительства, которое должно активнее реагировать на происходящее. В то же время консультации на уровне правительств Украины и Польши постоянно продолжаются, мы ищем определенные решения и, думаю, эти решения будут найдены.

Однако не забываем, демократия – это возможность протестовать. К сожалению, для нас каждый день блокировки – это задержка поставок чего-то или экспорта чего-то.

О ситуации с боеприпасами в Украине

Учитывая то, что имеем определенный дефицит в боеприпасах, патронах и т.д., каждая задержка для нас жизненно важна. Если говорить о том, чего нам сейчас не хватает. Великобритания сказала, что поставит Украине тысячу беспилотников, на "Рамштайне" говорилось также о поставках. В то же время ситуация с боеприпасами пока все равно остается на этапе согласования.

Ситуация с артиллерией сложная. Что касается Великобритании, нам обещают передать большие беспилотники с дальностью 500 – 700 километров. Это немножко другая категория беспилотников, потому что относительно FPV-дронов, то Украина сама должна производить их в большом количестве. Мы уже изготавливаем их, есть соответствующие производства.

Также нужно наращивать и приветствовать присутствие в тех производствах наших партнеров. Уже создана дроновая коалиция. Латвия взяла на себя соответствующие функции ее ключевого организатора. Это очень хорошо. Кроме того, благодаря дронам определенных форматов можно будет частично компенсировать снаряды.

Теперь относительно артиллерии. К сожалению, такого количества производства боеприпасов в Европе не было. Никто не производил столько снарядов. Если в месяц используется 180 – 300 тысяч снарядов, производства такой мощности нет ни у кого.

Россия накапливала снаряды десятилетиями, в частности вывозила их со складов в Украине и других стран – бывших советских республик. Кроме того, в России было производство снарядов. Также мы сегодня видим, что россияне имеют определенные дефициты и компенсируют их благодаря северокорейским снарядам.

Очень странно то, насколько инфантильно на это реагирует международное сообщество, в частности ООН, которая имеет определенные резолюции по ограничению возможности технического сотрудничества в военном смысле с Северной Кореей.

Если говорить о производстве снарядов, то Европа допустила важную ошибку. Европейцы считали, что в пределах даже блока НАТО есть ключевая фундаментальная страна с большими арсеналами – это США. А сами постепенно сокращали инвестиции в военное производство. В частности, в части артиллерийских снарядов, и постепенно сокращали финансирование своих армий.

Сегодня мы они понимают, что это была ошибка, начинают переформатировать военное производство. Видим существенное увеличение инвестиций в этой области. Также они начинают развивать снарядные производства. Так или иначе, но мы будем иметь соответствующее количество снарядов. Да, это будет дефицитная позиция, но ее можно будет уравновесить огромным количеством дронов в малых форматах.

Однако сегодня имеем дефицит – об этом говорят наши военные, об этом говорит Генеральный штаб, об этом говорит главком Сырский. Будем искать решение.

Президент активно занимается тем, чтобы увеличить поставки именно амуниции. Речь идет о минах – 120, 82 мм, снарядах – 152, 122, 155 мм. Ищем любые возможности и частично хотим компенсировать это существенным ускорением наращивания производства дронов.

О дальнейшей поддержке Украины со стороны США

Возвращаемся к США, а именно к очередным предвыборным обещаниям Дональда Трампа, который едва не переобувается в воздухе. Во время своего предвыборного выступления в штате Южная Каролина он заявил, что сделает все от него зависящее для того, чтобы Украина победила. Подчеркивает, если останется Байден, то он фактически уступит Украину, как подарок президенту России. Что происходит? Новый этап?

Это предвыборные заявления, они могут быть разными и на 180 градусов могут отличаться от того, что было сказано вчера, или будет сказано завтра. Поэтому спокойно относимся. Это достаточно жесткая электоральная компания в Соединенных Штатах, будем слышать очень разнообразные заявления, надо на это не обижаться, не рефлексировать. Не делать из этого либо иконы, либо наоборот все ненавидеть. Имеют право говорить все что угодно, дискутировать на любые темы, в частности, на тему Украины, что происходит в войне против России.

Однако давайте объективно оценивать, что имеем. Сегодня у нас есть мощная двухпартийная поддержка США. Есть огромное количество республиканцев, которые четко фиксируют свою позицию. Например, господин Макконнелл четко фиксирует, что Украина должна получить все необходимые объемы помощи.

Демократическая партия также постоянно это подчеркивает. Администрация Байдена не только отмечает, но и делает соответствующие шаги. Да это сложно, учитывая то, какой тяжелой будет избирательная кампания в США.

Но, по моему мнению, команда господина Байдена, и команда господина Трампа понимают, что инвестиции в Украину – это инвестиции в репутацию Соединенных Штатов. Это уже настолько очевидно, что они об этом даже начинают публично говорить.



Дональд Трамп / Фото Getty Images

Нельзя претендовать на доминирование в глобальном смысле этого слова, если ты готов уступить крайне технологически отсталой России. А также, если готов уступить субъекту, который бредит Рюриковичами. Понимаете, насколько он ничтожен? Интервью Карлсону продемонстрировало прежде всего республиканцам, насколько ничтожен Путин. Сделают ли они такие выводы? Это другой вопрос.

Но Путин там выглядел так, как и должен выглядеть человек с ограниченным интеллектуальным развитием и с ограниченным уровнем знаний. Любой не выигрыш Украины, это именно проигрыш Путина. Он захотел перестроить глобальное пространство, изменить правила, обновить международное право, унизить Соединенные Штаты и страны демократии, увеличить вес и влияние террористических организаций, террористических стран.

Вы хотите ему проиграть, а потом говорить, что мы все равно главный глобальный игрок и формируем глобальные правила поведения, и у нас все равно репутация ключевого глобального партнера любой страны или любого региона. Это же будет выглядеть странно.

Пока в США есть два кандидата, однако может будут другие, в частности Ники Хейли. Она может быть достаточно эффективным кандидатом от Республиканской партии. Не хочу давать оценку тем или иным кандидатам – говорю, исходя из симпатий того, что она проговаривает как ключевые тезисы. Но это внутренняя политика, и вмешиваться в нее мы точно не будем. В странах демократии – это национальный выбор, это выбор всех Соединенных Штатов.

В то же время это очевидно, что любой в США, если он заботится о мощной репутации Соединенных Штатов, об их глобальном лидерстве, о доминировании, он будет думать о необходимости инвестиций в Украину.

О помощи от США

Хотя мы и имеем двухпартийную поддержку США, но до сих пор не принят законопроект о поддержке Украины, Израиля и Тайваня.

Мы живем в информационные времена. И сейчас это выглядит иначе. Информационные времена создают такую иллюзию, что надо любой важный информационный повод, если можно, – использовать долго.

Если он будет давать спекулятивную составляющую, а военные инвестиции в Украину – это очень спекулятивная тема, которая влияет на внутренние политические процессы не только в США, но и другие страны. К сожалению, для нас с вами за время этой информационной эпохи это будет долго продолжаться.

Наша позиция какая? Нам надо объяснять о лидерстве США. Надо объяснять, насколько выгодно или не выгодно то или иное действие для той или иной страны. Европа сегодня полностью перестроена с точки зрения понимания, что такое Россия.

То есть что вернуться к довоенным отношениям с Россией – точно не получится. Что эта война должна закончиться справедливым финалом, иначе для Европы постоянные будут риски и они будут нарастать.

В Европе абсолютно точно понимают, что Россия сможет существовать только в экспансионистской форме. То есть постоянно провоцировать те или иные страны. Безусловно, страны Балтии страны будут одними из тех, кого она начнет прессовать сразу, даже не закончив войну в Украине.

Мы, кстати, видим, что уже есть соответствующие решения по ряду литовских, латвийских, эстонских (политиков – 24 Канал), даже Кая Каллас (премьер-министр Эстонии – 24 Канал). Они получили подозрения и находятся в розыске в России. Имеется в виду, что в рамках российских возможностей.



Кая Каллас / Фото Raigo Pajula, Jürgen Randma

Это говорит о том, что почва для атаки, для агрессии сначала информационно-гибридной, а затем к горячей, безусловно, ведутся Россией. Это в Европе полностью понимают. И Европа перестроена. Другое дело – слишком много бюрократии, нежелание брать на себя ответственность.

Слишком много классического до этого времени заигрывания с разными социальными аудиториями разными. Слишком много тем, которые являются отвлекающими. Я имею в виду экологические темы, гендерные и так далее. Это сегодня не настолько актуально, как попытка России сломать глобальный формат безопасности. В Европе это понимают и дефициты военного производства.

Относительно США, они также это понимают, но все же они в первую очередь, безусловно, внутреннюю политическую повестку дня ставят на первый план.



Александр Семченко, который давно сбежал из Украины, раздает интервью, где заявляет, что Россия не захватила Киев за три дня не из-за слабой российской армии, а потому что Путин не хочет вовремя заканчивать войну. Он хочет раскачать страны Запада.

Юридически, морально, исторически справедливо уничтожать в любом количестве оккупанта, который пришел насиловать, убивать и разрушать. В этом четко фиксируется отличие Украины от России. Россия пришла на нашу территорию убивать, Украина имеет право уничтожать все, что угодно, все, что касается России, потому что это – оккупант.

Но отдельно скажу об этих беглецах из Украины, которые там подобным образом демонстрируют свою крутость: пусть они подождут. Мы же понимаем и они должны это понимать: два года войны, никто не будет договариваться. Президент Украины об этом говорит: никто не будет договариваться на условиях России. Поэтому Россия в любом случае рано или поздно проиграет эту войну.

К сожалению, нам бы хотелось рано, но будет так, как мы сможем договориться с партнерами. Переформатировать производство, тактику и оперативно-тактические действия по линии фронта. Пусть они дождутся, эти все субъекты точно будут выданы Украине.

Потому что любой, кто придет вместо Путина, а это будет обязательно, потому что будет идти трансформация. Он будет заинтересован в том, чтобы отдать этих всех поджигателей войны, предателей, которые сегодня находятся в России и продолжают нагнетать призывами "убивайте", "режьте их" и так далее. Пусть подождут. Потом он со своей этой физиономией будет объяснять на судебном процессе, что он имел в виду под словом "геноцидить" город Киев.

Информационные вбросы России

История с трагедией Ил-76 еще под вопросом, потому что ни документов, ни тел передано Украине не было. Теперь история с Селидовым, где обсуждается, что якобы Россия ударила по полигону с украинскими военными. Сейчас это опровергалось. Для чего эту информацию запускают в наше информационное пространство?

Деморализация. Стандартная пропагандистская программа деморализации, создание впечатления, что они (россияне – 24 Канал) знают, где кто находится, что они имеют доступ к этому. Они для этого, кстати, дополнительно атакуют крылатыми ракетами. Сегодня была атака. 26 ракет использовали для того, чтобы получать возможность сказать: "мы уничтожили что-то".

Что касается Селидово – были нанесены удары по гражданским объектам, там погибли люди. То есть никаких военных, безусловно, не было уничтожено. Но Россия продолжает с одной стороны попытки деморализации Украины, с другой стороны – хочет создавать эти информационные поводы, чтобы где-то кто-то из не очень внимательных европейских, американских медиа писал, что, смотрите, "Россия бьет по военным инфраструктурным объектам, по ВСУ, потому что это же война, они имеют право это делать и убивают военных".

То есть Россия хочет исказить впечатление от типа войны, которую они ведут. А ведут они умышленную геноцидную войну, ударяя по гражданскому населению, как ключевым целям.

Относительно Ил-76 – нет никаких подтверждений, никаких данных, нет расследования на сегодняшний день. То есть не понятно, кто и что был в самолете. Если там был кто-то, то где тела? Не понятно, что вообще это было, кроме попытки России использовать этот, скажем, непонятный инцидент для масштабной информационной провокации на заседании Совбеза ООН.

Но Россия сегодня и Россия вчера – две разные страны. Сегодня даже страны глобального юга не обращают внимание на слова России. Потому что это, как правило, на 126% очевидная ложь. Мало того, что ложь, так еще и рельефно искаженная, чтобы это вызывало абсурдное ощущение "да зачем даже так примитивно это делать".

Поэтому пусть продолжают говорить. Для деморализации Украины у них не хватит средств. Мы, скорее, себя внутренне можем более активно деморализовать. Есть много инициативных людей на внутреннем политическом пространстве, которые могут деморализовать. Поэтому нет смысла обращать внимание на те или иные заявления России.

О переназначении Путина

Если попробовать спрогнозировать следующий ход событий до перевыборов Путина?

Не перевыборов, а переназначения Путина. Во-первых, это очень важно, потому что должны осознавать, что Россия – это абсолютно классическое авторитарное государство с максимально выраженным нацистским режимом. Идеологически – это безусловный нацизм и на внутреннем, и на внешнем рынке. Экспансия является обязательной составляющей любого нацистского режима. Поэтому Россия себя соответственно ведет.



Путин / Фото snapedit

Во-вторых, нет карт таро прогнозирования, это действительно сложная вещь. Мы все же считали, что на много более эффективным будет для нас 2023 год по сухопутной части операции. Но учитываем несколько составляющих:

несвоевременность поставки того или иного оружия;

переформатирование оборонных типов ведения войны России;

накопление соответствующих ресурсов Россией.

Поэтому давайте смотреть на то, что будет развиваться. Мне кажется, что такая большая, фундаментальная замена военного руководства позволит иначе посмотреть на те тактические и тактически-оперативные действия, которые нужны нам на линии фронта.

По сухопутной части. Почему? Потому что мы не можем засесть в оборону и просто сидеть. Для России, то есть путинской элиты, не существует цены войны и они могут продолжать количественно давить на любом направлении. Они будут терять в день 900 человек, это ничего не значит, давайте терять 2000, но все же давайте хотя бы на 50 метров куда-то будем продвигаться. Поэтому это надо понимать.

Другое момент, который стоит понять, для того, чтобы эффективно воевать в 2024 году, я не буду говорить о военных тактиках, а о том, что нам инструментально необходимо было и в 2023 году: