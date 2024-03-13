Сколько экспортирует Россия

О таких объемах импорта российского зерна сообщил Олег Пендзин для 24 Канала. Его в разговоре с нашим СМИ поддержал экономический эксперт Олег Гетман – на его взгляд, экспорт российской аграрной продукции сейчас происходит в мелких объемах, что приносит стране лишь несколько миллиардов долларов в год.

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Например, по данным Евростата, в прошлом году закупка российского зерна странами ЕС выросла за месяц на 22%.

Заметьте! С 1 июля по 1 декабря 2023 года Россия отправила в страны Европы 2,23 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур.

Какие страны закупают больше всего российской продукции

Испания – 40%, отгрузки в эту страну выросли в 8,8 раза – 850 тысяч тонн против 96 тысяч тонн за аналогичный период прошлого сезона,

– 40%, отгрузки в эту страну выросли в 8,8 раза – 850 тысяч тонн против 96 тысяч тонн за аналогичный период прошлого сезона, Италия – 35%, закупки выросли в 7,7 раза – 812 тысяч тонн против 105 тысяч тонн,

– 35%, закупки выросли в 7,7 раза – 812 тысяч тонн против 105 тысяч тонн, Бельгия – 17%. Рост в 3,7 раза – 198 тысяч тонн против 52 тысяч тонн,

– 17%. Рост в 3,7 раза – 198 тысяч тонн против 52 тысяч тонн, Греция – увеличила закупки в 1,9 раза – 160 тысяч тонн против 85 тысяч тонн,

– увеличила закупки в 1,9 раза – 160 тысяч тонн против 85 тысяч тонн, Латвия – отгрузки в эту страну упали до 105 тысяч тонн с 410 тысяч тонн годом ранее.

Польша тоже импортировала российское зерно, хоть и не в значительных объемах. Например, в 2022 году было закуплено 6,1 тысячи тонн зерновых, а в 2023 году – 5,8 тысячи тонн.

Заметьте! В Министерстве развития и технологий Польши сообщили, что запрет на импорт российского зерна вводить не будут. Там объяснили это тем, что торговая политика является исключительной компетенцией Еврокомиссии, а российское зерно не представляет угрозы общественной безопасности Польши.

