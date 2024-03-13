Переходное финансирование для Украины

Во вторник, 12 марта, было подписано соглашение между Киевом и Европейским Союзом относительно переходного финансирования для Украины на сумму 6 миллиардов евро.

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Министр экономики Украины Юлия Свириденко также объявила, что Украина завершает подготовку Плана для Ukraine Facility вместе с европейскими партнерами и готовится к полноценному запуску программы.

Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр и министр экономики Украины Мы достигли значительного прогресса. Подписание Соглашения позволит начать финансирование еще до официального утверждения плана и обеспечит 6 миллиардов евро для покрытия текущих потребностей государственного бюджета в течение марта и апреля этого года.

Ожидается, что первый платеж в размере 4,5 миллиарда евро будет зачислен в Государственный бюджет Украины в марте. Остальная сумма, которая составляет 1,5 миллиарда евро, ожидается в апреле 2024, после оценки достигнутых индикаторов Европейской Комиссией.

Что известно о Ukraine Facility Ukraine Facility – это уникальный инструмент по поддержке экономического развития и восстановления Украины на ее пути вступления в ЕС. В рамках Инструмента Украина получит около 39 миллиардов евро прямого бюджетного финансирования, из которых более 5 миллиардов евро – составляют гранты.

Сколько еще получит Украина

После утверждения плана для Ukraine Facility Украиной, ожидается, что 1,9 миллиарда евро безусловного финансирования будет направлено в государственный бюджет. Остальные бюджетной поддержки Украина будет получать ежеквартально после достижения индикаторов, предусмотренных в соответствующем плане.

В рамках механизма переходного финансирования Украина реализует 5 индикаторов в сферах управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, развития бизнес-среды и т.д,

– говорится в сообщении.

Согласно информации от ведомства, подписантами от украинской стороны были министр финансов Сергей Марченко, первый вице-премьер-министр и министр экономики Юлия Свириденко и председатель Национального банка Андрей Пышный.