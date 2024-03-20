Керівник аналітичного Центру "Вежа" Валерій Клочок в етері 24 Каналу пояснив, що проблема набагато ширша і відповідно заходи мають бути більш масштабними.

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Як розв'язати зернову кризу

Валерій Клочок наголосив, щойно Євросоюз припинить постачання будь-якої продукції з Росії та Білорусі, це одразу розв'яже масу проблем та відпаде потреба блокувати зерно й сільськогосподарську продукцію з України.

У вас (ЄС – 24 Канал) проблема в тому, що ви надалі торгуєте з Росією. Та сама Польща, Болгарія та інші країни закуповують газ у Росії, завозять скраплений газ величезними об'ємами,

– наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Врешті-решт за роки повномасштабної війни європейські країни мали б зайнятися не балачками про диверсифікацію джерел постачання, а реальними кроками, яких дотепер не було вжито.

Зверніть увагу! За даними Євростату, у 2023 році закупівля російського зерна країнами ЄС зросла за місяць на 22%. Найбільше російської продукції закуповують Іспанія та Італія.

Помилки ЄС спричинили зернову кризу

Клочок зазначив, що Європа десятки років ефективно розвивала економіку, але припустилася помилок, які стосуються третього енергетичного пакета та залежної співпраці з Росією в енергетичній сфері. Вони призвели до серйозного дисбалансу цін на енергоносії.

До того ж, не можна країни з не східною економікою дотувати й одночасно підіймати ціни на газ, електроенергію. Також вимоги в Європейській зеленій угоді непосильні для дрібних господарств та суб'єктів господарювання, які не мають великих валових оборотів. Для них навантаження таке ж високе, як і податки в Україні.

Європейський союз послідовно проводить політику субсидіювання економік. Зокрема, Польща щороку отримує понад 20 мільярдів доларів. В останній період поляки мають проблеми через порушення прав і свобод у Польщі. Саме польська політична партія "Право і Справедливість" створила економічну кризу в своїй країні.

Негаразди також є із судовою реформою в Угорщині та інших країнах, через що їм заблокували субсидіювання і тому фермери потерпають. Проте вони цинічно використовують війну Росії проти України, блокуючи наший кордон та продовжуючи співпрацю з Білоруссю та країною-агресоркою, вочевидь, за дуже привабливим цінами.

"Я розділяю прагнення Європейської комісії будувати безпечне середовище для громадян Європи – боротися із викидами вуглецю тощо. Але треба розуміти, що на певному етапі рішення можуть шкодити соціальній стабільності, що є на сьогодні. Блокування кордону з Німеччиною, акції протестів у Чехії, Іспанії та інших країнах, які мають одну й ту саму природу, тобто не згоду із директивами зеленої угоди, означають те, що Єврокомісія має поступитися", – підкреслив Валерій Клочок.

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