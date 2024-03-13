Інцидент трапився 7 березня у польському місті Бранєво. Мовиться про оператора та журналіста інформаційного агентства "Район.ін.юа".

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Що відомо про затримання журналістів у Польщі

Редакція розповіла, що у Польщі затримали двох їхніх працівників:

редактора Юрія Конкевича;

відеооператора Олександра Пілюка.

Затримання відбулось якраз тоді, коли вони фіксували перетин кордону вантажними потягами та автомобілями між Калінінградською областю Росії та Польщею.

Станом на вечір 9 березня прикордонники привезли журналістів на пункт пропуску Дорогуськ – Ягодин.

Журналісти мали дослідити тему вантажних перевезень, оцінити вантажопотік і з'ясувати, який транспорт використовується для перетину кордону – польський чи російський. Також, планувалося поспілкуватися з очевидцями та експертами для оцінки масштабів такої торгівлі,

– розповіло видання.

Проте журналістів орієнтовно о 13:10 7 березня затримали 5 – 6 працівників поліції. Українцям не дозволили зателефонувати консулу, редакції чи родичам. Причин цього вчинку не пояснили. Окрім того, польська поліція:

обшукали автомобіль без згоди журналістів;

з рюкзака, який був в автомобілі, вилучили редакційний ноутбук, три мікрофони, навушники, обладнання для світла та інші особисті речі.

"Причиною затримання працівники поліції назвали те, що журналісти занадто довго фотографували критичну інфраструктуру, а саме – російські вагони скрапленого газу", – розповіло інформагентство.

Водночас вони почали оскаржувати депортацію журналістів, яка забороняє їм відвідувати країни Шенгенської зони протягом 5 років.

"Але ми звертаємося до міжнародних журналістських організацій за підтримкою, адже така реакція польських правоохоронців загрожує свободі слова не тільки щодо українських журналістів. Також ми вимагаємо повернути майно, яке є коштовним й становить матеріальну цінність. Відсутність техніки значною мірою блокує діяльність Інформаційного агентства "Район.ін.юа", – заявив директор Ігор Денисевич.

Редакція звернулась до органів державної влади України та Польщі з проханням належно відреагувати на інцидент.

Як відреагувала Національна спілка журналістів

У Національній спілці журналістів України (НСЖУ) пригадали, що це вже другий випадок, коли польські правоохоронці затримують журналістів, які висвітлюють тему торгівлі між Польщею та Білоруссю – Росією.

Адже раніше польські силовики затримали розслідувачів "Української правди" Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка.

НСЖУ висловлює свою солідарність із колегами та звертається із закликом втрутитися і захистити права українських журналістів до Асоціації польських журналістів (SDP) та Міжнародної і Європейської федерацій журналістів,

– сказали у НСЖУ.

Журналісти розповіли, що встигли зафіксувати

Редактор Юрій Конкевич розповів, що на Півночі Польщі, а саме – на кордоні з російською Калінінградською областю, вони не побачили жодного блокпоста польських фермерів.

Натомість побачили вагони РЖД — "Русской железной дороги"… Поліція затримала нас та вилучила майно, не повідомила консула, не дала можливості зателефонувати до України, а Агенція внутрішньої безпеки назвала особами, які загрожують національній безпеці Польщі, та депортувала,

– розповів Юрій Конкевич.

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